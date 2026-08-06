https://ukraina.ru/20260806/na-nas-ispytyvayut-vse-vidy-artillerii-i-dronov-alkhin-o-zhizni-v-belgorodskoy-oblasti-i-tselyakh-dlya-vsu-1082233186.html
На нас испытывают все виды артиллерии и дронов: Алёхин о жизни в Белгородской области и целях для ВСУ
На нас испытывают все виды артиллерии и дронов: Алёхин о жизни в Белгородской области и целях для ВСУ - 06.08.2026 Украина.ру
На нас испытывают все виды артиллерии и дронов: Алёхин о жизни в Белгородской области и целях для ВСУ
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин, выйдя в эфир Украина.ру из Белгорода, рассказал, как живёт приграничный регион в условиях постоянных обстрелов
2026-08-06T09:43
2026-08-06T09:43
2026-08-06T09:43
белгородская область
белгород
россия
геннадий алехин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
видео
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Также он подчеркнул ключевые направления на карте для ВС России:00:27 - Ситуация в Белгородской области.08:19 - Итоги 40 дней тыловой операции Зеленского.18:29 - Предстоящие ключевые точки на карте.
белгородская область
белгород
россия
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгородская область, белгород, россия, геннадий алехин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео
Белгородская область, Белгород, Россия, Геннадий Алехин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео
На нас испытывают все виды артиллерии и дронов: Алёхин о жизни в Белгородской области и целях для ВСУ
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин, выйдя в эфир Украина.ру из Белгорода, рассказал, как живёт приграничный регион в условиях постоянных обстрелов
Также он подчеркнул ключевые направления на карте для ВС России:
00:27 - Ситуация в Белгородской области.
08:19 - Итоги 40 дней тыловой операции Зеленского.
18:29 - Предстоящие ключевые точки на карте.