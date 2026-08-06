https://ukraina.ru/20260806/na-nas-ispytyvayut-vse-vidy-artillerii-i-dronov-alkhin-o-zhizni-v-belgorodskoy-oblasti-i-tselyakh-dlya-vsu-1082233186.html

На нас испытывают все виды артиллерии и дронов: Алёхин о жизни в Белгородской области и целях для ВСУ

На нас испытывают все виды артиллерии и дронов: Алёхин о жизни в Белгородской области и целях для ВСУ - 06.08.2026 Украина.ру

На нас испытывают все виды артиллерии и дронов: Алёхин о жизни в Белгородской области и целях для ВСУ

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин, выйдя в эфир Украина.ру из Белгорода, рассказал, как живёт приграничный регион в условиях постоянных обстрелов

2026-08-06T09:43

2026-08-06T09:43

2026-08-06T09:43

белгородская область

белгород

россия

геннадий алехин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

видео

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Также он подчеркнул ключевые направления на карте для ВС России:00:27 - Ситуация в Белгородской области.08:19 - Итоги 40 дней тыловой операции Зеленского.18:29 - Предстоящие ключевые точки на карте.

белгородская область

белгород

россия

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белгородская область, белгород, россия, геннадий алехин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео