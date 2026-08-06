https://ukraina.ru/20260806/stefanishinoy-naznachen-mnogomillionnyy-zalog--smi-1082234889.html
Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ
Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ - 06.08.2026 Украина.ру
Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ
Бывшей послу Украины в США Ольге Стефанишиной назначили залог в размере шесть миллионов гривен (почти 11 миллионов рублей), сообщают украинские СМИ
2026-08-06T10:28
2026-08-06T10:28
2026-08-06T10:36
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вашингтон
сша
ольга стефанишина
алексей гончаренко
владимир зеленский
набу
верховная рада
сап
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Ей также предписано являться по вызову детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации. Также следствие вменяет ей сокрытие пользования автомобилем Mercedes.Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей). В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне.Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вашингтон, сша, ольга стефанишина, алексей гончаренко, владимир зеленский, набу, верховная рада, сап
Новости, Украина, Вашингтон, США, Ольга Стефанишина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, НАБУ, Верховная Рада, САП
Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ
10:28 06.08.2026 (обновлено: 10:36 06.08.2026)
Бывшей послу Украины в США Ольге Стефанишиной назначили залог в размере шесть миллионов гривен (почти 11 миллионов рублей), сообщают украинские СМИ
Ей также предписано являться по вызову детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.
Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации. Также следствие вменяет ей сокрытие пользования автомобилем Mercedes.
Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей).
В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.