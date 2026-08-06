Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ - 06.08.2026 Украина.ру
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Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ
Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ - 06.08.2026 Украина.ру
Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ
Бывшей послу Украины в США Ольге Стефанишиной назначили залог в размере шесть миллионов гривен (почти 11 миллионов рублей), сообщают украинские СМИ
2026-08-06T10:28
2026-08-06T10:36
новости
украина
вашингтон
сша
ольга стефанишина
алексей гончаренко
владимир зеленский
набу
верховная рада
сап
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Ей также предписано являться по вызову детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации. Также следствие вменяет ей сокрытие пользования автомобилем Mercedes.Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей). В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне.Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, вашингтон, сша, ольга стефанишина, алексей гончаренко, владимир зеленский, набу, верховная рада, сап
Новости, Украина, Вашингтон, США, Ольга Стефанишина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, НАБУ, Верховная Рада, САП

Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ

10:28 06.08.2026 (обновлено: 10:36 06.08.2026)
 
© Фото : kmu.gov.ua / Перейти в фотобанкОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : kmu.gov.ua
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Бывшей послу Украины в США Ольге Стефанишиной назначили залог в размере шесть миллионов гривен (почти 11 миллионов рублей), сообщают украинские СМИ
Ей также предписано являться по вызову детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.
Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации. Также следствие вменяет ей сокрытие пользования автомобилем Mercedes.
Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей).
В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне.
Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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