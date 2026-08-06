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Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ

Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ - 06.08.2026 Украина.ру

Стефанишиной назначен многомиллионный залог — СМИ

Бывшей послу Украины в США Ольге Стефанишиной назначили залог в размере шесть миллионов гривен (почти 11 миллионов рублей), сообщают украинские СМИ

2026-08-06T10:28

2026-08-06T10:28

2026-08-06T10:36

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владимир зеленский

набу

верховная рада

сап

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Ей также предписано являться по вызову детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации. Также следствие вменяет ей сокрытие пользования автомобилем Mercedes.Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей). В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне.Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, вашингтон, сша, ольга стефанишина, алексей гончаренко, владимир зеленский, набу, верховная рада, сап