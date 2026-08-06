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Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами мобилизованные из львовской бригады ВСУ открыли огонь по своим

Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами мобилизованные из львовской бригады ВСУ открыли огонь по своим - 06.08.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами мобилизованные из львовской бригады ВСУ открыли огонь по своим

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-08-06T10:51

2026-08-06T10:51

2026-08-06T11:26

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спецоперация

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геннадий алехин

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харьковская область

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Упорные боестолкновения не утихают в Сумской области на участках фронта возле Большой Рыбицы, Садков и Хотени, куда украинское командование старается регулярно перебрасывать дополнительные силы и средства. Напряженная обстановка сохраняется в районах Вольной Слободки и Уланово. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" планомерно ликвидируют узел обороны противника, который давит на приграничные районы Курской и Брянской областей.Маневрируя и продвигаясь от Новой Сечи, российские войска успешно действуют по направлению к населенному пункту Марьино, расширяя и укрепляя плацдарм.Более того, в районе Рыжевки вспыхнули серьезные боестолкновения между военнослужащими 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны. Причиной конфликта стало бегство солдат 103-й с занимаемых позиций. Дело в том, что основной костяк бригады составляли уроженцы Львовской области, призванные по насильственной мобилизации, которые кроме заученных антироссийских кричалок ничего не приобрели. Наспех подготовленные и слабо обученные, националисты открыли огонь по своим сослуживцам.Дроноводы северян не оставили шансов на выживание украинским штурмовым группам, которые пытались вырваться из окружения. Накануне враг силами трёх штурмовых групп 4-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны предпринял попытку контратаки на позиции наших войск восточнее села Великий Прикол Краснопольского района Сумской области. По полученным координатам четко и эффективно сработали наши операторы БПЛА, уничтожив всех вражеских штурмовиков.В Сумском районе наши штурмовики продвинулись на семнадцати участках. Противник также предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия мобильная техника врага и большая часть живой силы ВСУ уничтожены.На фоне ощутимых потерь на данном участке фронта противник пытается остановить продвижение российских войск за счёт боеспособных подразделений Сил специальных операций, однако они уже понесли потери. В общей сложности украинские подразделения за сутки потеряли свыше 180 человек. Уничтожены бронемашина BATT UMG, гаубицы Д-30 и "Богдана-Б", миномёты, станции радиоэлектронной борьбы "Дамба", пикапы, микроавтобусы, беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы.Российская армия все ближе продвигается к Сумам. Активную поддержку нашей пехоте осуществляют огневые средства воздушного и наземного базирования, методично уничтожая логистические маршруты противника, пункты временной дислокации, склады с боеприпасами и материальными средствами.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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