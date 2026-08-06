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МИД России заявил о террористической сущности киевского режима
МИД России заявил о террористической сущности киевского режима - 06.08.2026 Украина.ру
МИД России заявил о террористической сущности киевского режима
Киевский режим использует самые извращённые методы террористов, подобно ИГИЛ* или "Аль-Каиде"*, разоблачающие его настоящую сущность, заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Об этом утром 6 августа пишет РИА Новости
2026-08-06T07:34
2026-08-06T07:34
2026-08-06T07:34
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"Приоритетное внимание МИД России с фактами в руках уделяет вскрытию и разоблачению террористической сущности киевского режима, не гнушающегося самыми извращенными методами террористов и экстремистов в духе активности ИГИЛ* или "Аль-Каиды*", — рассказал агентству дипломат.Он подчеркнул, что Россия будет прилагать все больше усилий к доведению до мирового сообщества свидетельств террора Киева.Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что до сих пор остаётся неизвестной судьба порядка 300 жителей Курской области, в которую два года назад вторглись формирования ВСУ.Подробнее - в публикации Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*запрещенные в России террористические организации.
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новости, украина.ру, россия, мид рф, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, игил, аль-каида, терроризм, террорист, военные преступления, курская область
Новости, Украина.ру, Россия, МИД РФ, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ИГИЛ, Аль-Каида, терроризм, террорист, Военные преступления, Курская область
МИД России заявил о террористической сущности киевского режима
Киевский режим использует самые извращённые методы террористов, подобно ИГИЛ* или "Аль-Каиде"*, разоблачающие его настоящую сущность, заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Об этом утром 6 августа пишет РИА Новости
"Приоритетное внимание МИД России с фактами в руках уделяет вскрытию и разоблачению террористической сущности киевского режима, не гнушающегося самыми извращенными методами террористов и экстремистов в духе активности ИГИЛ* или "Аль-Каиды*", — рассказал агентству дипломат.
Он подчеркнул, что Россия будет прилагать все больше усилий к доведению до мирового сообщества свидетельств террора Киева.
Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что до сих пор остаётся неизвестной судьба порядка 300 жителей Курской области, в которую два года назад вторглись формирования ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*запрещенные в России террористические организации.