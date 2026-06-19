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Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом

Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом - 19.06.2026 Украина.ру

Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не вылетит в Швейцарию на ранее запланированное на 19 июня подписание меморандума с Ираном. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает РИА Новости

2026-06-19T04:49

2026-06-19T04:49

2026-06-19T05:12

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"Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером. Мы с нетерпением ждем начала технических переговоров как можно скорее", — говорится в заявлении.Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, условия меморандума предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах ближневосточного конфликта, в том числе израильской операции в Ливане.Согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела.Кроме того:🟦 ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;🟦 США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;🟦 Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;🟦 Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;🟦 Стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.Ранее издание Al Mayadeen заявило, что иранская делегация не поедет в Швейцарию из-за продолжающихся нарушений Израилем режима прекращения огня в Ливане.Иран и США официально дистанционно подписали "меморандум о взаимопонимании". Предположительный полный текст документа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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