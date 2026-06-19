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Украина экстренно укрепляет границу с Белоруссией
Украина экстренно укрепляет границу с Белоруссией - 19.06.2026 Украина.ру
Украина экстренно укрепляет границу с Белоруссией
Украина усилила оборонительные сооружения на северной границе: противотанковые рвы, бетонные заграждения "зубы дракона" и новые участки колючей проволоки. Об этом 19 июня пишет The Guardian
2026-06-19T14:35
2026-06-19T14:35
2026-06-19T16:42
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Войска, действующие вдоль границы, сообщают, что с января количество российских разведывательных беспилотников увеличилось примерно на 20%.Рост числа дронов совпадает с сообщениями о строительстве Россией пяти новых баз беспилотников вблизи границы с Беларусью.Украинские политики, включая Владимира Зеленского, говорили о "необычной активности" на границе. Белоруссия также расширяет инфраструктуру, которая может поддерживать российские операции: логистические маршруты, тренировочные площадки, системы связи и наблюдения.При этом признаётся, что доказательств формирования крупных ударных группировок в приграничных районах нет. Однако украинских и европейских чиновников беспокоит интеграция Минска в военные усилия Кремля, включая проведение совместных ядерных учений.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что действия Александра Лукашенко сегодня отличаются от тех, что были в 2022 году."Я не говорю, что наступление начнётся завтра. Я говорю, что вижу другую картину", — сказал он.Ранее Лукашенко неоднократно подчёркивал: Белоруссия не заинтересована в прямом втягивании в конфликт, но будет реагировать на провокации у своих границ. Об этом – в материале 500 целей и 1,5 тысячи км фронта: Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не воюет
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новости, белоруссия, украина, александр лукашенко, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, the guardian, мир без границ
Новости, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, The Guardian, Мир без границ
Украина экстренно укрепляет границу с Белоруссией
14:35 19.06.2026 (обновлено: 16:42 19.06.2026)
Украина усилила оборонительные сооружения на северной границе: противотанковые рвы, бетонные заграждения "зубы дракона" и новые участки колючей проволоки. Об этом 19 июня пишет The Guardian
Войска, действующие вдоль границы, сообщают, что с января количество российских разведывательных беспилотников увеличилось примерно на 20%.
Рост числа дронов совпадает с сообщениями о строительстве Россией пяти новых баз беспилотников вблизи границы с Беларусью.
Украинские политики, включая Владимира Зеленского, говорили о "необычной активности" на границе. Белоруссия также расширяет инфраструктуру, которая может поддерживать российские операции: логистические маршруты, тренировочные площадки, системы связи и наблюдения.
При этом признаётся, что доказательств формирования крупных ударных группировок в приграничных районах нет. Однако украинских и европейских чиновников беспокоит интеграция Минска в военные усилия Кремля, включая проведение совместных ядерных учений.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что действия Александра Лукашенко сегодня отличаются от тех, что были в 2022 году.
"Я не говорю, что наступление начнётся завтра. Я говорю, что вижу другую картину", — сказал он.
Ранее Лукашенко неоднократно подчёркивал: Белоруссия не заинтересована в прямом втягивании в конфликт, но будет реагировать на провокации у своих границ.
Об этом – в материале 500 целей и 1,5 тысячи км фронта: Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не воюет