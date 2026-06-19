https://ukraina.ru/20260619/ukraina-ekstrenno-ukreplyaet-granitsu-s-belorussiey-1080409834.html

Украина экстренно укрепляет границу с Белоруссией

Украина экстренно укрепляет границу с Белоруссией - 19.06.2026 Украина.ру

Украина экстренно укрепляет границу с Белоруссией

Украина усилила оборонительные сооружения на северной границе: противотанковые рвы, бетонные заграждения "зубы дракона" и новые участки колючей проволоки. Об этом 19 июня пишет The Guardian

2026-06-19T14:35

2026-06-19T14:35

2026-06-19T16:42

новости

белоруссия

украина

александр лукашенко

россия

владимир зеленский

дмитрий кулеба

the guardian

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080409570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c387959e51dbf8f8ffde77e8af1c95cd.jpg

Войска, действующие вдоль границы, сообщают, что с января количество российских разведывательных беспилотников увеличилось примерно на 20%.Рост числа дронов совпадает с сообщениями о строительстве Россией пяти новых баз беспилотников вблизи границы с Беларусью.Украинские политики, включая Владимира Зеленского, говорили о "необычной активности" на границе. Белоруссия также расширяет инфраструктуру, которая может поддерживать российские операции: логистические маршруты, тренировочные площадки, системы связи и наблюдения.При этом признаётся, что доказательств формирования крупных ударных группировок в приграничных районах нет. Однако украинских и европейских чиновников беспокоит интеграция Минска в военные усилия Кремля, включая проведение совместных ядерных учений.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что действия Александра Лукашенко сегодня отличаются от тех, что были в 2022 году."Я не говорю, что наступление начнётся завтра. Я говорю, что вижу другую картину", — сказал он.Ранее Лукашенко неоднократно подчёркивал: Белоруссия не заинтересована в прямом втягивании в конфликт, но будет реагировать на провокации у своих границ. Об этом – в материале 500 целей и 1,5 тысячи км фронта: Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не воюет

белоруссия

украина

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, украина, александр лукашенко, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, the guardian, мир без границ