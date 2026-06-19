Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ - 19.06.2026 Украина.ру
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Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ - 19.06.2026 Украина.ру
Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом в ночь на 19 июня сообщили в российском дипломатическом ведомстве
2026-06-19T04:03
2026-06-19T04:03
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Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ."Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена", — указано перед статьей на сайте МИД.В материале Лавров написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а рассчитывая выиграть время для "укрепления мощи" ВСУ, накачки его западным оружием. Для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией.Глава российской дипломатии также отметил, что актуальная международная обстановка несёт риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.Лавров вновь подчеркнул, что Россия предпочла бы достигнуть цели СВО при помощи дипломатии. Однако именно США и НАТО в январе 2022 года "отклонили российское предложение заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности", при этом "европейские члены Альянса активно в этом соучаствовали".Переговоры с Россией, о которых говорят в Европе, — это обманная тактика и прикрытие геополитической экспансии Запада, отметил глава МИД РФ: "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих".Ранее сообщалось о том, что лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе впервые договорились продлить весь комплекс антироссийских санкций на год вместо шести месяцев.Также в ЕС заявили о готовности активизировать дипломатическую активность - Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, мид, мид рф, сергей лавров, статья, информационная война, европа, ес, нато, украина, война на украине, евросоюз, международные отношения, международная политика, брюссель, антироссийские санкции, санкции, агрессия
Украина.ру, Новости, Россия, МИД, МИД РФ, Сергей Лавров, статья, информационная война, Европа, ЕС, НАТО, Украина, война на Украине, Евросоюз, международные отношения, Международная политика, Брюссель, антироссийские санкции, санкции, агрессия

Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ

04:03 19.06.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом в ночь на 19 июня сообщили в российском дипломатическом ведомстве
Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
"Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена", — указано перед статьей на сайте МИД.
В материале Лавров написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а рассчитывая выиграть время для "укрепления мощи" ВСУ, накачки его западным оружием. Для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией.
Глава российской дипломатии также отметил, что актуальная международная обстановка несёт риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
Лавров вновь подчеркнул, что Россия предпочла бы достигнуть цели СВО при помощи дипломатии. Однако именно США и НАТО в январе 2022 года "отклонили российское предложение заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности", при этом "европейские члены Альянса активно в этом соучаствовали".
Переговоры с Россией, о которых говорят в Европе, — это обманная тактика и прикрытие геополитической экспансии Запада, отметил глава МИД РФ: "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих".
Ранее сообщалось о том, что лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе впервые договорились продлить весь комплекс антироссийских санкций на год вместо шести месяцев.
Также в ЕС заявили о готовности активизировать дипломатическую активность - Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине.
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