https://ukraina.ru/20260619/politico-v-posledniy-moment-otmenilo-publikatsiyu-stati-lavrova--mid-rf-1080385695.html

Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ

Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ - 19.06.2026 Украина.ру

Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ

Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом в ночь на 19 июня сообщили в российском дипломатическом ведомстве

2026-06-19T04:03

2026-06-19T04:03

2026-06-19T04:03

украина.ру

новости

россия

мид

мид рф

сергей лавров

статья

информационная война

европа

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080227243_0:65:3132:1827_1920x0_80_0_0_b508e84f42284f703e2c0056c4cd5b84.jpg

Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ."Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена", — указано перед статьей на сайте МИД.В материале Лавров написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а рассчитывая выиграть время для "укрепления мощи" ВСУ, накачки его западным оружием. Для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией.Глава российской дипломатии также отметил, что актуальная международная обстановка несёт риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.Лавров вновь подчеркнул, что Россия предпочла бы достигнуть цели СВО при помощи дипломатии. Однако именно США и НАТО в январе 2022 года "отклонили российское предложение заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности", при этом "европейские члены Альянса активно в этом соучаствовали".Переговоры с Россией, о которых говорят в Европе, — это обманная тактика и прикрытие геополитической экспансии Запада, отметил глава МИД РФ: "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих".Ранее сообщалось о том, что лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе впервые договорились продлить весь комплекс антироссийских санкций на год вместо шести месяцев.Также в ЕС заявили о готовности активизировать дипломатическую активность - Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

европа

украина

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, мид, мид рф, сергей лавров, статья, информационная война, европа, ес, нато, украина, война на украине, евросоюз, международные отношения, международная политика, брюссель, антироссийские санкции, санкции, агрессия