https://ukraina.ru/20260618/frantsiya-obeschaet-rafali-shvetsiya--gripeny-ukraina-delaet-stavku-na-usilenie-vozdushnoy-voyny-1080332229.html

Франция обещает "Рафали", Швеция — "Грипены": Украина делает ставку на усиление воздушной войны

Франция обещает "Рафали", Швеция — "Грипены": Украина делает ставку на усиление воздушной войны - 18.06.2026 Украина.ру

Франция обещает "Рафали", Швеция — "Грипены": Украина делает ставку на усиление воздушной войны

Украина может нарастить парк западных истребителей до 200 единиц — это временно усилит ВСУ, но гарантий поставок нет. При этом ресурс украинских дронов тоже не безграничен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-18T04:30

2026-06-18T04:30

2026-06-18T04:30

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Оценивая ситуацию в зоне СВО, Ищенко отметил, что Украина делает ставку на усиление воздушной войны — это позиция, согласованная с западными союзниками. По его словам, ВСУ пытаются укрепить ПВО и нарастить парк беспилотников."Сейчас они из Финляндии получают комплекс "Бук". Швеция наконец-то согласилась передать, а потом продать еще несколько истребителей "Грипен". Франция, которая поставила пять "Миражей", говорит о передаче более новых истребителей "Рафаль". Все, что Дания и Нидерланды обещали передать из американских F-16, они передали", — заявил собеседник Украина.ру.По словам политолога, неизвестно, сколько из этих обещаний будет реализовано. Однако потенциально Украина может увеличить свой парк западных истребителей до 200 единиц.Ищенко добавил, что если западные поставки поступят раньше, чем российские военные собьют то, что уже летает, это временно укрепит возможности Украины."И потом, мы не знаем, что у Украины с дронами. Сейчас при помощи Запада она резко нарастила количество использованных БПЛА. Это будет всегда? Или через какое-то время этот ресурс истощится?" — пояснил эксперт.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.Зеленский уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для Киева условиях. Поэтому сейчас России надо играть и от обороны, и от атаки. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.

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