"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада - 15.06.2026 Украина.ру
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"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада
"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада - 15.06.2026 Украина.ру
"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада
Западные страны всерьез обсуждают использование киевского режима против Белоруссии — по той же схеме, что с 2022 года работает против России. Об этом говорится в совместном докладе МИД России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах
2026-06-15T13:21
2026-06-15T13:21
новости
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"С 2022 года Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России. В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь", — указано в документе.Авторы доклада подчеркивают: страны Запада нагнетают конфронтацию, усиливают давление на суверенные государства и прибегают к прямому силовому вмешательству в их внутренние дела. Эти безответственные действия нацелены на полный демонтаж системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны.В документе также отмечается, что Запад использует идеологии, обосновывающие неравенство — расизм, расовую дискриминацию и нетерпимость — для сохранения своего 500-летнего доминирования. В качестве альтернативы названо взаимодействие России, Белоруссии и других стран с самостоятельной внутренней и внешней политикой.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, белоруссия, мид
Новости, Россия, Запад, Белоруссия, МИД

"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада

13:21 15.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Западные страны всерьез обсуждают использование киевского режима против Белоруссии — по той же схеме, что с 2022 года работает против России. Об этом говорится в совместном докладе МИД России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах
"С 2022 года Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России. В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь", — указано в документе.
Авторы доклада подчеркивают: страны Запада нагнетают конфронтацию, усиливают давление на суверенные государства и прибегают к прямому силовому вмешательству в их внутренние дела. Эти безответственные действия нацелены на полный демонтаж системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны.
В документе также отмечается, что Запад использует идеологии, обосновывающие неравенство — расизм, расовую дискриминацию и нетерпимость — для сохранения своего 500-летнего доминирования. В качестве альтернативы названо взаимодействие России, Белоруссии и других стран с самостоятельной внутренней и внешней политикой.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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