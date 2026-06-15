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"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада

"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада - 15.06.2026 Украина.ру

"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада

Западные страны всерьез обсуждают использование киевского режима против Белоруссии — по той же схеме, что с 2022 года работает против России. Об этом говорится в совместном докладе МИД России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах

2026-06-15T13:21

2026-06-15T13:21

2026-06-15T13:21

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"С 2022 года Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России. В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь", — указано в документе.Авторы доклада подчеркивают: страны Запада нагнетают конфронтацию, усиливают давление на суверенные государства и прибегают к прямому силовому вмешательству в их внутренние дела. Эти безответственные действия нацелены на полный демонтаж системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны.В документе также отмечается, что Запад использует идеологии, обосновывающие неравенство — расизм, расовую дискриминацию и нетерпимость — для сохранения своего 500-летнего доминирования. В качестве альтернативы названо взаимодействие России, Белоруссии и других стран с самостоятельной внутренней и внешней политикой.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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