https://ukraina.ru/20260702/2-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1080947950.html

2 июля 2026 года, утренний эфир

2 июля 2026 года, утренний эфир - 02.07.2026 Украина.ру

2 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.07.2026

2026-07-02T13:09

2026-07-02T13:09

2026-07-02T13:09

новороссия

мариуполь

россия

александр васильев

вооруженные силы украины

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Попытка изоляции Мариуполя или поводы для пиара? Накануне ВСУ разрушили ещё один мост на пути к городу. Гость: Андрей Горбуля - руководитель театра воинских искусств "Белый Лотос".* Время Новороссии. Робот и робопес помогают в реабилитации пациентам Донецкого протезно-ортопедического центра. Гость: Галина Дручок - зав. отделением реабилитации Донецкого протезного центра.* Новороссия – жемчужина России. О том, во что превратился Одесский национальный университет имени Мечникова в Одессе в независимой Украине. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Время Новороссии. Белая книга: экологические проблемы Новороссии. Гость: Роман Кишкань - директор филиала "Южный" ВНИИ "Экология"* Время Новороссии. Обстановка в ДНР. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент* Знакомьтесь, Россия. Гора Аю-Даг. Гость: Вероника Аксютина - руководитель Отдела по вопросам молодёжной политики Администрации Мариуполя

новороссия

мариуполь

россия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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