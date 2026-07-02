2 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Попытка изоляции Мариуполя или поводы для пиара? Накануне ВСУ разрушили ещё один мост на пути к городу. Гость: Андрей Горбуля - руководитель театра воинских искусств "Белый Лотос".
* Время Новороссии. Робот и робопес помогают в реабилитации пациентам Донецкого протезно-ортопедического центра. Гость: Галина Дручок - зав. отделением реабилитации Донецкого протезного центра.
* Новороссия – жемчужина России. О том, во что превратился Одесский национальный университет имени Мечникова в Одессе в независимой Украине. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
* Время Новороссии. Белая книга: экологические проблемы Новороссии. Гость: Роман Кишкань - директор филиала "Южный" ВНИИ "Экология"
* Время Новороссии. Обстановка в ДНР. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент
* Знакомьтесь, Россия. Гора Аю-Даг. Гость: Вероника Аксютина - руководитель Отдела по вопросам молодёжной политики Администрации Мариуполя
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