2 июля 2026 года, утренний эфир - 02.07.2026 Украина.ру
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2 июля 2026 года, утренний эфир
2 июля 2026 года, утренний эфир - 02.07.2026 Украина.ру
2 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.07.2026
2026-07-02T13:09
2026-07-02T13:09
новороссия
мариуполь
россия
александр васильев
вооруженные силы украины
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Попытка изоляции Мариуполя или поводы для пиара? Накануне ВСУ разрушили ещё один мост на пути к городу. Гость: Андрей Горбуля - руководитель театра воинских искусств "Белый Лотос".* Время Новороссии. Робот и робопес помогают в реабилитации пациентам Донецкого протезно-ортопедического центра. Гость: Галина Дручок - зав. отделением реабилитации Донецкого протезного центра.* Новороссия – жемчужина России. О том, во что превратился Одесский национальный университет имени Мечникова в Одессе в независимой Украине. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Время Новороссии. Белая книга: экологические проблемы Новороссии. Гость: Роман Кишкань - директор филиала "Южный" ВНИИ "Экология"* Время Новороссии. Обстановка в ДНР. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент* Знакомьтесь, Россия. Гора Аю-Даг. Гость: Вероника Аксютина - руководитель Отдела по вопросам молодёжной политики Администрации Мариуполя
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, мариуполь, россия, александр васильев, вооруженные силы украины, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Мариуполь, Россия, Александр Васильев, Вооруженные силы Украины, Новороссия сегодня

2 июля 2026 года, утренний эфир

13:09 02.07.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Попытка изоляции Мариуполя или поводы для пиара? Накануне ВСУ разрушили ещё один мост на пути к городу. Гость: Андрей Горбуля - руководитель театра воинских искусств "Белый Лотос".
* Время Новороссии. Робот и робопес помогают в реабилитации пациентам Донецкого протезно-ортопедического центра. Гость: Галина Дручок - зав. отделением реабилитации Донецкого протезного центра.
* Новороссия – жемчужина России. О том, во что превратился Одесский национальный университет имени Мечникова в Одессе в независимой Украине. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
* Время Новороссии. Белая книга: экологические проблемы Новороссии. Гость: Роман Кишкань - директор филиала "Южный" ВНИИ "Экология"
* Время Новороссии. Обстановка в ДНР. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент
* Знакомьтесь, Россия. Гора Аю-Даг. Гость: Вероника Аксютина - руководитель Отдела по вопросам молодёжной политики Администрации Мариуполя
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