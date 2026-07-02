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Как Россия выкачает из ВСУ кровь войны и решит вопрос ПВО со сталинской жёсткостью – Баранец

Как Россия выкачает из ВСУ кровь войны и решит вопрос ПВО со сталинской жёсткостью – Баранец - 02.07.2026 Украина.ру

Как Россия выкачает из ВСУ кровь войны и решит вопрос ПВО со сталинской жёсткостью – Баранец

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру назвал главное сражение года на... Украина.ру, 02.07.2026

2026-07-02T13:23

2026-07-02T13:23

2026-07-02T13:23

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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру назвал главное сражение года на Славянско-Краматорском направлении, объяснил, почему дроны ВСУ долетают до Урала, рассказал о реальной ситуации с топливом в Крыму, а также подчеркнул важность развития "народной оборонки" и средств радиоэлектронной борьбы как ответа России на вызовы НАТО: 01:15 – Славянско-Краматорская агломерация: финальная битва;05:50 – Топливный кризис в Крыму;11:40 – ПВО: в чём опоздала Россия?17:20 – Народная оборонка и РЭБ против НАТО;23:10 – Почему танки больше не атакуют?Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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новости, россия, виктор баранец, крым, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, урал, видео, видео