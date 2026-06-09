9 июня 2026 года, утренний эфир - 09.06.2026 Украина.ру
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9 июня 2026 года, утренний эфир
9 июня 2026 года, утренний эфир - 09.06.2026 Украина.ру
9 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.06.2026
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Ребёнок в опасности: сигналы, которые нельзя пропустить. Гость: Никита Рожков - специалист медиабезопасности* Важный разговор. О работе театра и культуре в Новороссии в целом. Гость: Владислав Слухаенко – генеральный директор, художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический молодежный театр"* Нам есть, чем гордиться! Заповедник "Хомутовская степь" в этом году отметит 100-летие. Гость: Ольга Позднякова - директор заповедника "Хомутовская степь"* Аналитика от издания Украина.ру. Лето в Донецке. Гость: Игорь Гомольский - специальный корреспондент издания Украина.ру в Донецке
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452
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новороссия, донецк, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецк, Украина.ру, Новороссия сегодня

9 июня 2026 года, утренний эфир

13:09 09.06.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Ребёнок в опасности: сигналы, которые нельзя пропустить. Гость: Никита Рожков - специалист медиабезопасности
* Важный разговор. О работе театра и культуре в Новороссии в целом. Гость: Владислав Слухаенко – генеральный директор, художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический молодежный театр"
* Нам есть, чем гордиться! Заповедник "Хомутовская степь" в этом году отметит 100-летие. Гость: Ольга Позднякова - директор заповедника "Хомутовская степь"
* Аналитика от издания Украина.ру. Лето в Донецке. Гость: Игорь Гомольский - специальный корреспондент издания Украина.ру в Донецке
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