https://ukraina.ru/20260609/9-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080005345.html

9 июня 2026 года, утренний эфир

9 июня 2026 года, утренний эфир - 09.06.2026 Украина.ру

9 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.06.2026

2026-06-09T13:09

2026-06-09T13:09

2026-06-09T13:09

новороссия

донецк

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Ребёнок в опасности: сигналы, которые нельзя пропустить. Гость: Никита Рожков - специалист медиабезопасности* Важный разговор. О работе театра и культуре в Новороссии в целом. Гость: Владислав Слухаенко – генеральный директор, художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический молодежный театр"* Нам есть, чем гордиться! Заповедник "Хомутовская степь" в этом году отметит 100-летие. Гость: Ольга Позднякова - директор заповедника "Хомутовская степь"* Аналитика от издания Украина.ру. Лето в Донецке. Гость: Игорь Гомольский - специальный корреспондент издания Украина.ру в Донецке

новороссия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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