9 июня 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Ребёнок в опасности: сигналы, которые нельзя пропустить. Гость: Никита Рожков - специалист медиабезопасности
* Важный разговор. О работе театра и культуре в Новороссии в целом. Гость: Владислав Слухаенко – генеральный директор, художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический молодежный театр"
* Нам есть, чем гордиться! Заповедник "Хомутовская степь" в этом году отметит 100-летие. Гость: Ольга Позднякова - директор заповедника "Хомутовская степь"
* Аналитика от издания Украина.ру. Лето в Донецке. Гость: Игорь Гомольский - специальный корреспондент издания Украина.ру в Донецке
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