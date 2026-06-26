https://ukraina.ru/20260626/daniya-namerena-otkazyvat-v-ubezhische-ukrainskim-muzhchinam-v-vozraste-ot-23-do-60-let-novosti-k-etomu-1080655157.html

Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу

Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру

Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу

Правительство Дании представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в стране временный вид на жительство по особому закону, сообщает датское министерство иммиграции и интеграции. Об этом в ночь на 26 июня пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-06-26T03:34

2026-06-26T03:34

2026-06-26T03:34

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"Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании", — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.Специальный закон с 2022 года позволяет украинским беженцам в Дании не проходить стандартную процедуру получения убежища. Они могут сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции.Отмечается, что это делается для того, чтобы украинцы не пытались уклониться от мобилизации с помощью датских законов. При этом законопроект не коснется уже выданных видов на жительство.Другие новости к этому часу:🟦 США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон;🟦 Россия выразила протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров;🟦 В Венесуэле из-за землетрясения повреждены более 250 зданий а число жертв выросло до 188;🟦 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаки и фейки ВСУ только сплачивают жителей города;🟦 Росавиация сняла ограничения на полёты в Иран;🟦 Иран атаковал грузовой корабль под флагом Сингапура в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, дания, украина, украинские беженцы, мобилизация на украине, эммануэль макрон, россия, сша, молдавия, венесуэла, землетрясение, севастополь, иран, росавиация, ормуз, военная эскалация, ближний восток