Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260626/daniya-namerena-otkazyvat-v-ubezhische-ukrainskim-muzhchinam-v-vozraste-ot-23-do-60-let-novosti-k-etomu-1080655157.html
Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу
Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу - 26.06.2026 Украина.ру
Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу
Правительство Дании представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в стране временный вид на жительство по особому закону, сообщает датское министерство иммиграции и интеграции. Об этом в ночь на 26 июня пишет телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T03:34
2026-06-26T03:34
украина.ру
новости
дания
украина
украинские беженцы
мобилизация на украине
эммануэль макрон
россия
сша
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053846197_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_ed26a1d41c1b41c2e0a3d6d591d1f03a.png
"Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании", — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.Специальный закон с 2022 года позволяет украинским беженцам в Дании не проходить стандартную процедуру получения убежища. Они могут сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции.Отмечается, что это делается для того, чтобы украинцы не пытались уклониться от мобилизации с помощью датских законов. При этом законопроект не коснется уже выданных видов на жительство.Другие новости к этому часу:🟦 США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон;🟦 Россия выразила протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров;🟦 В Венесуэле из-за землетрясения повреждены более 250 зданий а число жертв выросло до 188;🟦 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаки и фейки ВСУ только сплачивают жителей города;🟦 Росавиация сняла ограничения на полёты в Иран;🟦 Иран атаковал грузовой корабль под флагом Сингапура в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
дания
украина
россия
сша
молдавия
венесуэла
севастополь
иран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053846197_0:0:1584:1188_1920x0_80_0_0_d7f6461455b6e4505dcc00fc7cefb997.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, дания, украина, украинские беженцы, мобилизация на украине, эммануэль макрон, россия, сша, молдавия, венесуэла, землетрясение, севастополь, иран, росавиация, ормуз, военная эскалация, ближний восток
Украина.ру, Новости, Дания, Украина, украинские беженцы, мобилизация на Украине, Эммануэль Макрон, Россия, США, Молдавия, Венесуэла, землетрясение, Севастополь, Иран, Росавиация, Ормуз, военная эскалация, Ближний Восток

Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу

03:34 26.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Правительство Дании представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в стране временный вид на жительство по особому закону, сообщает датское министерство иммиграции и интеграции. Об этом в ночь на 26 июня пишет телеграм-канал Украина.ру
"Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании", — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Специальный закон с 2022 года позволяет украинским беженцам в Дании не проходить стандартную процедуру получения убежища. Они могут сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции.
Отмечается, что это делается для того, чтобы украинцы не пытались уклониться от мобилизации с помощью датских законов. При этом законопроект не коснется уже выданных видов на жительство.
Другие новости к этому часу:
🟦 США больше не являются нейтральным посредником между Россией и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон;
🟦 Россия выразила протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров;
🟦 В Венесуэле из-за землетрясения повреждены более 250 зданий а число жертв выросло до 188;
🟦 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаки и фейки ВСУ только сплачивают жителей города;
🟦 Росавиация сняла ограничения на полёты в Иран;
🟦 Иран атаковал грузовой корабль под флагом Сингапура в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиДанияУкраинаукраинские беженцымобилизация на УкраинеЭммануэль МакронРоссияСШАМолдавияВенесуэлаземлетрясениеСевастопольИранРосавиацияОрмузвоенная эскалацияБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:15Силы ПВО после полуночи сбили уже 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
03:34Дания намерена отказывать в убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Новости к этому часу
03:04В Москве арестовали участников схемы вывода через Qiwi более 30 млрд рублей
02:14У главы Нацбанка Украины оказался поддельный диплом
01:52Украина не откажется ни от Крыма, ни от попыток его разбомбить — мэр Львова
01:27Сводка событий 25 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:02Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум
21:48"Рейдерский захват": Захарова рассказала Украине.ру о судьбе арестованных зданий МИД РФ в США
21:10ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО
21:00Зеленский предъявил Белоруссии новые требования
20:34Британия тоже обнаружила героизацию нацистов в ВСУ
20:25Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"
20:21Польша и Украина продолжают возвращение орденов
19:58Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00
19:26Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
19:17ВС РФ атаковали Сумы, ВСУ убили жителя Крыма. Новости СВО
18:36Грядущая зима будет тяжёлой на Украине — Шмыгаль
18:26В Кривом Роге ТЦКшники на бусике снова сбили человека
18:20"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму
18:12Украина без украинцев: опухоль неонацизма пустила метастазы. Что делать с радикалами
Лента новостейМолния