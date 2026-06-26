В Москве арестовали участников схемы вывода через Qiwi более 30 млрд рублей - 26.06.2026 Украина.ру
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В Москве арестовали участников схемы вывода через Qiwi более 30 млрд рублей
В Москве арестовали участников схемы вывода через Qiwi более 30 млрд рублей - 26.06.2026 Украина.ру
В Москве арестовали участников схемы вывода через Qiwi более 30 млрд рублей
Трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 миллиардов рублей, арестованы в Москве. Об этом со ссылкой на правоохранителей вечером 25 июня сообщают СМИ
2026-06-26T03:04
2026-06-26T03:11
украина.ру
новости
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москва
следственный комитет
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сизо
финансы
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терроризм
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Под стражу взяты руководители и владельцы группы компаний "Интерком" Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяин падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александр Михальчук, пишет газета "Коммерсант".По версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платёжными агентами, через которых в первые два года СВО на подставных лиц было зарегистрировано более 24 тысяч электронных кошельков, при этом использовались похищенные персональные данные граждан России.Следствие полагает, что через кошельки проводился теневой вывод средств за границу, а также расчёты в теневом онлайн-бизнесе, включая казино, букмекерские сервисы и наркоторговлю.Всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения, Мещанский суд Москвы отправил их в СИЗО. Отмечается, что при этом организаторы аферы находятся за границей.Силовики считают Qiwi-кошелёк одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, который также позволяет выводить средства в теневой сектор.По данным Следственного комитета России (СКР), один из таких кошельков использовали террористы ВСУ для финансирования покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Москва, Следственный комитет, арест, СИЗО, финансы, деньги, терроризм, наркотики, онлайн-казино, преступления, Санкт-Петербург, Захар Прилепин, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СКР

В Москве арестовали участников схемы вывода через Qiwi более 30 млрд рублей

03:04 26.06.2026 (обновлено: 03:11 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Илья ПиталевСтраница сайта QIWI на экране смартфона
Страница сайта QIWI на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 миллиардов рублей, арестованы в Москве. Об этом со ссылкой на правоохранителей вечером 25 июня сообщают СМИ
Под стражу взяты руководители и владельцы группы компаний "Интерком" Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяин падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александр Михальчук, пишет газета "Коммерсант".
По версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платёжными агентами, через которых в первые два года СВО на подставных лиц было зарегистрировано более 24 тысяч электронных кошельков, при этом использовались похищенные персональные данные граждан России.
Следствие полагает, что через кошельки проводился теневой вывод средств за границу, а также расчёты в теневом онлайн-бизнесе, включая казино, букмекерские сервисы и наркоторговлю.
Всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения, Мещанский суд Москвы отправил их в СИЗО. Отмечается, что при этом организаторы аферы находятся за границей.
Силовики считают Qiwi-кошелёк одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, который также позволяет выводить средства в теневой сектор.
По данным Следственного комитета России (СКР), один из таких кошельков использовали террористы ВСУ для финансирования покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
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