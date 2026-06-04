Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку - 04.06.2026 Украина.ру
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Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку
Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку - 04.06.2026 Украина.ру
Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку из-за их тактической важности, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передают российские информагентства
2026-06-04T14:56
2026-06-04T14:55
новости
красный лиман
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
юрий кнутов
вооруженные силы украины
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"Красный Лиман и Рай-Александровка открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска", — объяснил он.В мае Пушилин информировал что Вооруженные силы России берут в огневой мешок город Красный Лиман, находящийся в ДНР.А военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от ее конкретных действий. По его мнению, если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение украинских войск из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ штурмуют Рай-Александровку на Славянском направлении на сайте Украина.ру.
красный лиман
россия
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новости, красный лиман, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Красный Лиман, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку

14:56 04.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку из-за их тактической важности, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передают российские информагентства
"Красный Лиман и Рай-Александровка открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска", — объяснил он.
В мае Пушилин информировал что Вооруженные силы России берут в огневой мешок город Красный Лиман, находящийся в ДНР.
А военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от ее конкретных действий. По его мнению, если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение украинских войск из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.
Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ штурмуют Рай-Александровку на Славянском направлении на сайте Украина.ру.
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НовостиКрасный ЛиманРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЮрий КнутовВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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