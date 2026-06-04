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Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку

Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку - 04.06.2026 Украина.ру

Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку из-за их тактической важности, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передают российские информагентства

2026-06-04T14:56

2026-06-04T14:56

2026-06-04T14:55

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вооруженные силы украины

украина.ру

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"Красный Лиман и Рай-Александровка открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска", — объяснил он.В мае Пушилин информировал что Вооруженные силы России берут в огневой мешок город Красный Лиман, находящийся в ДНР.А военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от ее конкретных действий. По его мнению, если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение украинских войск из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ штурмуют Рай-Александровку на Славянском направлении на сайте Украина.ру.

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новости, красный лиман, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру