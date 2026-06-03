Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-k-pryamym-peregovoram-s-prezidentom-rossii-1079783437.html
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России - 03.06.2026 Украина.ру
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России
Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-03T18:44
2026-06-03T18:44
новости
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
украина.ру
вооруженные силы украины
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0e8403df1ebae68ff36494079684d9e.jpg
Зеленский пожаловался на смещение приоритетов США на войну с Ираном и заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом России."Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликте в мире, а потом "очередь" дойдет до нас", - заявил Зеленский.Несколько иначе, но с тем же смыслом Зеленского цитируют другие тг-каналы и СМИ."Война здесь, на европейском континенте. Я действительно считаю, что самый сильный вариант – это Соединенные Штаты Америки и представители Европы. Но, как я и говорил, для нас все равно номер один – это закончить войну. И здесь нет альтернативы. И поэтому я откровенно говорил: мы поддерживаем любой формат. И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом дойдет до нас очередь", – цитирует Зеленского украинское издание УНИАН.Ранее в Киеве официально запрещали на переговоры с Россией. Так, в октябре 2022 года Зеленский подписал соответствующий президентский указ.Новости на эту тему: Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_54:0:1070:762_1920x0_80_0_0_02399b00750424fa7cb20dea7d6c4760.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2026, новости о переговорах россии и украины
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, переговоры, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, новости о переговорах России и Украины

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России

18:44 03.06.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : mlyn.by
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру
Зеленский пожаловался на смещение приоритетов США на войну с Ираном и заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом России.
"Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликте в мире, а потом "очередь" дойдет до нас", - заявил Зеленский.
Несколько иначе, но с тем же смыслом Зеленского цитируют другие тг-каналы и СМИ.
"Война здесь, на европейском континенте. Я действительно считаю, что самый сильный вариант – это Соединенные Штаты Америки и представители Европы. Но, как я и говорил, для нас все равно номер один – это закончить войну. И здесь нет альтернативы. И поэтому я откровенно говорил: мы поддерживаем любой формат. И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом дойдет до нас очередь", – цитирует Зеленского украинское издание УНИАН.
Ранее в Киеве официально запрещали на переговоры с Россией. Так, в октябре 2022 года Зеленский подписал соответствующий президентский указ.
Новости на эту тему: Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина.руВооруженные силы Украиныпереговорыновости переговоровПереговоры по Украине 2026новости о переговорах России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Тревога в Киеве, Зеленский захотел переговоров. Новости СВО
18:44Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России
18:33"Но здесь есть нюанс": на Украине опасаются адаптации ВС РФ к новой ситуации на поле боя
18:26Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть
18:01Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево
17:55Замглавы МИД: Россия может применить ядерное оружие при посягательстве на её территориальную целостность
17:54Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США
17:50Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня
17:38"Мы оказались в очереди из проблем": Зеленский обиделся на США
17:28Польша официально предложила США создать постоянную военную базу на своей территории
17:24Катастрофические потери и бегство за границу: эксперт о том, сколько на Украине осталось украинцев
17:16Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией
17:10Зеленский пригрозил украинским чиновникам отставками из-за срыва поставок Patriot
17:02На Сумском направлении российские войска наступают на трассу Киев — Бачевск
16:54Ветеран ФСБ Беляев о том, как отсутствие средств и вооружений толкает Украину на безумные решения
16:45Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике
16:38Украинца задержали после "ограбления" венгерского озера
16:38Украинские военные пожаловались на успехи ВС РФ на фронте
16:32Греция протестует против переноса Украиной военных действий в Средиземное море
16:30"У Зеленского есть резерв в четыре миллиона": Панина про мобилизационный запас Украины
Лента новостейМолния