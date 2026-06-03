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Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России - 03.06.2026 Украина.ру

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России

Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-03T18:44

2026-06-03T18:44

2026-06-03T18:44

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Зеленский пожаловался на смещение приоритетов США на войну с Ираном и заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом России."Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликте в мире, а потом "очередь" дойдет до нас", - заявил Зеленский.Несколько иначе, но с тем же смыслом Зеленского цитируют другие тг-каналы и СМИ."Война здесь, на европейском континенте. Я действительно считаю, что самый сильный вариант – это Соединенные Штаты Америки и представители Европы. Но, как я и говорил, для нас все равно номер один – это закончить войну. И здесь нет альтернативы. И поэтому я откровенно говорил: мы поддерживаем любой формат. И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом дойдет до нас очередь", – цитирует Зеленского украинское издание УНИАН.Ранее в Киеве официально запрещали на переговоры с Россией. Так, в октябре 2022 года Зеленский подписал соответствующий президентский указ.Новости на эту тему: Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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