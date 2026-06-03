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Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США

Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США - 03.06.2026 Украина.ру

Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США

Вооруженный конфликт на Украине "не имеет военного решения" и выход следует искать в переговорах. Об этом 3 июня заявил госсекретарь США Марко Рубио

2026-06-03T17:54

2026-06-03T17:54

2026-06-03T17:54

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бывший ссср

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"Мы считаем, что война на Украине... не имеет военного решения. Ее можно разрешить только дипломатическим путем", - цитирует РИА Новости выступление Рубио на слушаниях в Палате представителей США.Госсекретарь США также выразил надежду на хорошие новости по украинскому урегулированию в 2026 году."Надеюсь, этот год принесет новости получше", - сказал Рубио.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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