Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США - 03.06.2026 Украина.ру
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Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США
Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США - 03.06.2026 Украина.ру
Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США
Вооруженный конфликт на Украине "не имеет военного решения" и выход следует искать в переговорах. Об этом 3 июня заявил госсекретарь США Марко Рубио
2026-06-03T17:54
2026-06-03T17:54
новости
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марко рубио
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переговоры
переговоры по украине 2026
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"Мы считаем, что война на Украине... не имеет военного решения. Ее можно разрешить только дипломатическим путем", - цитирует РИА Новости выступление Рубио на слушаниях в Палате представителей США.Госсекретарь США также выразил надежду на хорошие новости по украинскому урегулированию в 2026 году."Надеюсь, этот год принесет новости получше", - сказал Рубио.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, марко рубио, ес, переговоры, переговоры по украине 2026, бывший ссср
Новости, Украина, США, Россия, Марко Рубио, ЕС, переговоры, Переговоры по Украине 2026, бывший СССР

Конфликт на Украине не имеет военного решения - Госдеп США

17:54 03.06.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Вооруженный конфликт на Украине "не имеет военного решения" и выход следует искать в переговорах. Об этом 3 июня заявил госсекретарь США Марко Рубио
"Мы считаем, что война на Украине... не имеет военного решения. Ее можно разрешить только дипломатическим путем", - цитирует РИА Новости выступление Рубио на слушаниях в Палате представителей США.
Госсекретарь США также выразил надежду на хорошие новости по украинскому урегулированию в 2026 году.
"Надеюсь, этот год принесет новости получше", - сказал Рубио.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.
В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.
Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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