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Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня

Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня - 04.06.2026 Украина.ру

Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня

В подмосковном парке "Патриот" состоялось заседание Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. МИД России осудил атаку украинских военных на пассажирский автобус в Енакиево

2026-06-03T17:50

2026-06-03T17:50

2026-06-04T11:30

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Заседание Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности состоялось в подмосковном парке "Патриот". Мероприятие прошло под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Перед началом заседания министры обороны стран ОДКБ возложили цветы к памятнику "Матерям победителей", почтив память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания."По инициативе Российской Федерации подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил Организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределённости и напряжённости их реализация позволит углубить наше взаимодействие", – заявил министр обороны РФ в ходе открытия заседания.Он подчеркнул, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран ОДКБ."Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из её центральных элементов служит Договор о коллективной безопасности", – отметил российский министр обороны.По словам Белоусова, ключевым приоритетом российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала Организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты её государств.В ходе заседания министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал предельно высокой вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии, а также его последующую трансформацию в глобальный конфликт."Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока", – заявил он.Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков также указал на рост количества вызовов для организации."Анализ военно-политической обстановки показывает, что число вызовов и угроз военной безопасности государств – членов ОДКБ в Евразии растет и свидетельствует об усилении геополитического противостояния. На этом фоне основными источниками данных вызовов и угроз для государств – членов являются наращивание военного потенциала стран НАТО в Европе, вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие конфликтного потенциала в Афганистане и активизация деятельности международных террористических и экстремистских организаций", – отметил он.Позднее министр обороны России подвёл итоги заседания Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ."Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учётом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ", – рассказал Белоусов.В ходе заседания состоялся обмен мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности. Также определили порядок совместных действий по укреплению военного потенциала Организации и поддержанию региональной стабильности."Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств", – подчеркнул министр обороны РФ.По словам Белоусова ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре."Это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил, обучению военных кадров", – конкретизировал он.Завершая выступление, Белоусов отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей Организации.Реакция на теракт в ЕнакиевоМосква решительно осуждает атаку ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, выражает глубокие соболезнования семьям погибших, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решительно осуждаем этот террористический акт. Выражаем искренние глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорилось в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Она сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Устанавливаются детали преступления и все причастные к нему лица."Примечательно, что после обстрела в небе над местом трагедии были зафиксированы дроны-разведчики ВСУ, которые, судя по всему, фиксировали последствия совершённого военного преступления. Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях. Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие своё неминуемое поражение", – подчеркнула Захарова.МИД РФ также призвал международное сообщество решительно осудить жестокий теракт в Енакиево."Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево. Замалчивание этого преступления Киева, как и остальных его кровавых злодеяний, равносильно одобрению человеконенавистнической политики режима Зеленского", – указала официальный представитель МИД РФ.Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, атака украинского дрона на рейсовый автобус в ДНР является очередным терактом, направленным против мирных жителей."Атака ВСУ на автобус в ДНР - это очередной теракт, направленный против мирных жителей. Мы отвечаем, но не бьем и не будем бить по мирным гражданам. РФ наносит удары по военным и стратегическим объектам, а также инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность ВСУ", – отметил депутат в беседе с NEWS.ru.По словам Чепы, журналисты вместе с политиками должны активнее освещать и обсуждать произошедшее.Ранее стало известно, что количество жертв теракта возросло: как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, количество погибших в результате атаки украинского беспилотника возросло до 8.Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Подольск — Симферополь сегодня утром. По данным Минздрава, пострадали десять человек, среди них один ребенок. Трое находятся в реанимации.Как сообщили РИА Новости в следственных органах, для удара противник использовал дрон самолётного типа иностранного производства. Возбуждено уголовное дело о теракте.Подробнее об ударах Украины и реакции на них – в статье Ростислава Ищенко "Смерть над дорогой жизни".

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хроники, эксклюзив, россия, донецкая народная республика, енакиево, мария захарова, андрей белоусов, владимир зеленский, одкб, вооруженные силы украины, нато, украина.ру