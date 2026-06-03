https://ukraina.ru/20260603/twz-rossiyskie-voennye-nachali-maskirovat-gruzoviki-kamuflyazhem-dlya-obmana-dronov-s-ii-1079760736.html

TWZ: российские военные начали маскировать грузовики камуфляжем для обмана дронов с ИИ

TWZ: российские военные начали маскировать грузовики камуфляжем для обмана дронов с ИИ - 03.06.2026 Украина.ру

TWZ: российские военные начали маскировать грузовики камуфляжем для обмана дронов с ИИ

Российские военные начали применять на грузовиках необычную окраску, призванную вводить в заблуждение украинские беспилотники с системами машинного зрения. Об этом 3 июня сообщает The War Zone

2026-06-03T12:24

2026-06-03T12:24

2026-06-03T12:31

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В социальных сетях появились фотографии грузовых автомобилей ВС РФ с нестандартной окраской. Как пишет американское издание The War Zone, новый камуфляж предназначен для противодействия украинским системам наведения, использующим технологию сопоставления изображений.На данный момент можно выделить как минимум два варианта окраски: один в стиле "зебры", другой — с узором, напоминающим листья. В обоих случаях камуфляж нанесён на большинство внешних поверхностей, включая колёса и шины.Журналисты отмечают, что новая маскировка напоминает "ослепляющий камуфляж", который применялся на флоте ещё в годы Первой мировой войны. Однако если тогда он использовался для обмана человеческого глаза, то теперь — против дронов с машинным зрением. Украинские БПЛА всё чаще оснащаются искусственным интеллектом, который позволяет им распознавать, классифицировать и отслеживать объекты, а также давать оператору рекомендации.Как поясняет The War Zone, новый российский камуфляж будет эксплуатировать недостатки машинного зрения. Даже если система способна распознать грузовик "Урал" 6×6 среди множества целей, искажённый внешний вид может помешать ей однозначно идентифицировать транспортное средство или достичь необходимого порога достоверности для принятия решения о применении вооружения.Насколько эффективной окажется новая окраска, ещё предстоит выяснить. Однако сам факт её появления, по мнению издания, является ещё одним свидетельством того, что беспилотники остаются одним из ключевых двигателей инноваций на современном поле боя.По данным Министерства обороны РФ, за ночь с 3 июня российские средства ПВО уничтожили 354 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами. Подробнее в материале ПВО за ночь сбила больше 350 вражеских дронов над РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, ии (искусственный интеллект), искусственный интеллект