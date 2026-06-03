https://ukraina.ru/20260603/soyuzmultfilm-vyigral-sud-o-nezakonnom-ispolzovanii-obraza-cheburashki-1079771322.html

"Союзмультфильм" выиграл суд о незаконном использовании образа Чебурашки

"Союзмультфильм" выиграл суд о незаконном использовании образа Чебурашки - 03.06.2026 Украина.ру

"Союзмультфильм" выиграл суд о незаконном использовании образа Чебурашки

Продавец маркетплейса нарушил исключительные права АО "Киностудии "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм", поэтому должен им выплатить 100 тысяч рублей. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

2026-06-03T15:32

2026-06-03T15:32

2026-06-03T15:32

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Суд решил удовлетворить иск АО "Киностудия "Союзмультфильм" и и ООО "Союзмультфильм", признав нарушение прав интеллектуальной собственности ответчиком."Судом установлено, что на маркетплейсе выявлен факт предложения к продаже товаров, обладающих техническими признаками контрафактности, содержащих обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат АО "Киностудия "Союзмультфильм", и изображение персонажа "Чебурашка" из анимационного фильма "Крокодил Гена", право пользования которым принадлежит ООО "Союзмультфильм", - сказано в официальном сообщении.Ответчик по решению суда выплатит компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 50 тысяч рублей каждому. Проигравший судебную тяжбу должен также возместить судебные издержки на сумму более 13 000 рублей."Суд признал факт нарушения исключительных прав АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" и удовлетворил заявленные требования в полном объеме", - сообщили представители судебных органов.Больше новостей дня представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, нижегородская область, санкт-петербург, украина.ру, мультипликация, мультфильм, интеллектуальная собственность, суд, бывший ссср