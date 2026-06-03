Порошенко* призвал Киев остановить конфликт с Россией "прямо сейчас" - 03.06.2026 Украина.ру
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Порошенко* призвал Киев остановить конфликт с Россией "прямо сейчас"
Порошенко* призвал Киев остановить конфликт с Россией "прямо сейчас" - 03.06.2026 Украина.ру
Порошенко* призвал Киев остановить конфликт с Россией "прямо сейчас"
Бывший президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что украинские власти должны воспользоваться текущим моментом и завершить конфликт с Россией в кратчайшие сроки. Об этом 3 июня сообщает издание "Вести"
2026-06-03T09:22
2026-06-03T09:22
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко* призвал нынешнее руководство страны прекратить конфликт с Россией, не откладывая этот процесс на длительный срок. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинским средствам массовой информации."Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трёх лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее", — пояснил Порошенко свою позицию.По мнению бывшего главы государства, для урегулирования ситуации Украине необходим комплексный подход, включающий план действий, сосредоточенность, решимость и поддержку надёжных союзников. Порошенко также подчеркнул, что в переговорном процессе должны участвовать США и европейские страны. При этом встреча, по его словам, должна состояться после завершения или приостановки боевых действий.Ранее украинский экс-президент Пётр Порошенко уже высказывал мнение, что Украина, Европа и мировое сообщество в мае 2026 года оказались как никогда близки к достижению мира.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Россия, Киев, Петр Порошенко*, Украина.ру

Порошенко* призвал Киев остановить конфликт с Россией "прямо сейчас"

09:22 03.06.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что украинские власти должны воспользоваться текущим моментом и завершить конфликт с Россией в кратчайшие сроки. Об этом 3 июня сообщает издание "Вести"
Экс-президент Украины Пётр Порошенко* призвал нынешнее руководство страны прекратить конфликт с Россией, не откладывая этот процесс на длительный срок. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинским средствам массовой информации.
"Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трёх лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее", — пояснил Порошенко свою позицию.
По мнению бывшего главы государства, для урегулирования ситуации Украине необходим комплексный подход, включающий план действий, сосредоточенность, решимость и поддержку надёжных союзников. Порошенко также подчеркнул, что в переговорном процессе должны участвовать США и европейские страны. При этом встреча, по его словам, должна состояться после завершения или приостановки боевых действий.
Ранее украинский экс-президент Пётр Порошенко уже высказывал мнение, что Украина, Европа и мировое сообщество в мае 2026 года оказались как никогда близки к достижению мира.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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