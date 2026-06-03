Военкор Тимофей Ермаков: Этим летом ВС России выбьют ВСУ из Константиновки, Красного Лимана и Николаевки - 03.06.2026 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: Этим летом ВС России выбьют ВСУ из Константиновки, Красного Лимана и Николаевки
Военкор Тимофей Ермаков: Этим летом ВС России выбьют ВСУ из Константиновки, Красного Лимана и Николаевки - 03.06.2026 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: Этим летом ВС России выбьют ВСУ из Константиновки, Красного Лимана и Николаевки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-03T14:51
2026-06-03T14:51
эксклюзив
спецоперация
красный лиман
славянск
константиновка
вооруженные силы украины
дроны
краматорск
купянск
европа
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Судя по тому, как сейчас складывается обстановка на разных участках зоны СВО, прогноз на эту летнюю кампанию выглядит следующим образом.Константиновка в ближайший месяц будет взята. Следующим на очереди будет Красный Лиман. Он фактически находится в полуокружении. Логистика там нарушена. Украинским войскам приходится двигаться по полям. Да, гарнизон противника там еще держится, но этот вопрос решаем, если наша группировка там будет усилена. И когда эта задача выйдет в разряд первоочередных, начнется полноценный штурм Красного Лимана.В городских боях на СВО нам сейчас равных нет. Мы действуем лучше, чем ВСУ. Это отмечают все. К тому же, киевский режим просто не успеет перебросить туда боеспособные части, как это было в Купянске.При этом в самом Купянске ситуация стабилизировалась. Мы перешли в наступление. Да, оно ползучее и проникающее, но мы движемся вперед.Также я бы ожидал освобождения Рай-Александровки. Бои ведутся уже в центре этого населенного пункта. Когда мы его окончательно зачистим, то начнем работать по Николаевке. Это не такой уж и большой город. Но, поскольку он находится к северо-востоку от Славянска, и Николаевка, и Красный Лиман являются своеобразными воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию.Короче говоря, Константиновка, Красный Лиман и Николаевка – это наши задачи максимум на эту летнюю кампанию. Надеюсь, что к осени эти цели будут достигнуты, и мы тогда сможем приступить к штурму либо самого Славянска, либо всей Славянско-Краматорской агломерации. То есть речь идет о том, что начнутся бои в Дружковке и на восточных окраинах Славянска.Честно говоря, хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее. Славянск и Краматорск – это города символы. Они являются нашей первоочередной задачей.Что касается налетов БПЛА класса "Хорнет", то мы уже видим не самые веселые промежуточные итоги этой активности врага. Если мы не будем активно бороться с этой угрозой, то наши проблемы станут еще серьезнее. Поэтому надо поступать следующим образом.Комплектующие для этих дронов производятся в США. Потом они поступают в Польшу и в Данию. Там они тестируются и отправляются на Украину. И уже на Украине на складских помещениях, заводах, складов "Новой Почты" и даже в автоцентрах эти дроны собираются, настраиваются и используются для конкретных боевых задач. Все эти объекты надо регулярно поражать. По Киеву должно прилетать через день-через два точно так же, как это было в ночь с 1 на 2 июня.Более того, помимо ударов по украинским цехам, необходимо рвать эти логистические цепочки внутри Европы. Проведение диверсионно-подрывных мероприятий входит в задачи всех наших служб разведки (СВР, ГРУ и ФСБ). Это надо делать на регулярной основе. Учитывая, что Минобороны публиковала адреса всех этих объектов дроновой инфраструктуры в Европе. Их надо уничтожать. По-другому действовать сейчас уже нельзя.
https://ukraina.ru/20260602/1079717316.html
https://ukraina.ru/20260602/1079720357.html
красный лиман
славянск
константиновка
краматорск
купянск
европа
киев
украина
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, красный лиман, славянск, константиновка, вооруженные силы украины, дроны, краматорск, купянск, европа, киев, украина
Эксклюзив, Спецоперация, Красный Лиман, Славянск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, дроны, Краматорск, Купянск, Европа, Киев, Украина

Военкор Тимофей Ермаков: Этим летом ВС России выбьют ВСУ из Константиновки, Красного Лимана и Николаевки

14:51 03.06.2026
 
© Украина.руТимофей Ермаков (СВО)
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.
Судя по тому, как сейчас складывается обстановка на разных участках зоны СВО, прогноз на эту летнюю кампанию выглядит следующим образом.
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Вчера, 14:19
Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере ДонбассаМы видим, что логистика между Крымом и Таганрогом нарушается и нарушается с каждым днем. В Крыму топливный кризис. Он затронет Донецк и Луганск, если мы не будем регулярно предпринимать те действия, которые предприняли сегодня ночью. Если мы знаем места сборки этих дронов на Украине, то должны их уничтожать
Константиновка в ближайший месяц будет взята. Следующим на очереди будет Красный Лиман. Он фактически находится в полуокружении. Логистика там нарушена. Украинским войскам приходится двигаться по полям. Да, гарнизон противника там еще держится, но этот вопрос решаем, если наша группировка там будет усилена. И когда эта задача выйдет в разряд первоочередных, начнется полноценный штурм Красного Лимана.
В городских боях на СВО нам сейчас равных нет. Мы действуем лучше, чем ВСУ. Это отмечают все. К тому же, киевский режим просто не успеет перебросить туда боеспособные части, как это было в Купянске.
При этом в самом Купянске ситуация стабилизировалась. Мы перешли в наступление. Да, оно ползучее и проникающее, но мы движемся вперед.
Также я бы ожидал освобождения Рай-Александровки. Бои ведутся уже в центре этого населенного пункта. Когда мы его окончательно зачистим, то начнем работать по Николаевке. Это не такой уж и большой город. Но, поскольку он находится к северо-востоку от Славянска, и Николаевка, и Красный Лиман являются своеобразными воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию.
Короче говоря, Константиновка, Красный Лиман и Николаевка – это наши задачи максимум на эту летнюю кампанию. Надеюсь, что к осени эти цели будут достигнуты, и мы тогда сможем приступить к штурму либо самого Славянска, либо всей Славянско-Краматорской агломерации. То есть речь идет о том, что начнутся бои в Дружковке и на восточных окраинах Славянска.
Честно говоря, хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее. Славянск и Краматорск – это города символы. Они являются нашей первоочередной задачей.
Что касается налетов БПЛА класса "Хорнет", то мы уже видим не самые веселые промежуточные итоги этой активности врага. Если мы не будем активно бороться с этой угрозой, то наши проблемы станут еще серьезнее. Поэтому надо поступать следующим образом.
Комплектующие для этих дронов производятся в США. Потом они поступают в Польшу и в Данию. Там они тестируются и отправляются на Украину. И уже на Украине на складских помещениях, заводах, складов "Новой Почты" и даже в автоцентрах эти дроны собираются, настраиваются и используются для конкретных боевых задач. Все эти объекты надо регулярно поражать. По Киеву должно прилетать через день-через два точно так же, как это было в ночь с 1 на 2 июня.
Более того, помимо ударов по украинским цехам, необходимо рвать эти логистические цепочки внутри Европы. Проведение диверсионно-подрывных мероприятий входит в задачи всех наших служб разведки (СВР, ГРУ и ФСБ). Это надо делать на регулярной основе. Учитывая, что Минобороны публиковала адреса всех этих объектов дроновой инфраструктуры в Европе. Их надо уничтожать. По-другому действовать сейчас уже нельзя.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Вчера, 15:39
Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востокаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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ЭксклюзивСпецоперацияКрасный ЛиманСлавянскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныдроныКраматорскКупянскЕвропаКиевУкраина
 
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