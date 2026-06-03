https://ukraina.ru/20260603/belousov-podytozhil-zasedanie-soveta-ministrov-oborony-odkb-1079767700.html

Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ

Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ - 03.06.2026 Украина.ру

Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ

Министр обороны России Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Об этом 3 июня сообщило Минобороны РФ

2026-06-03T14:27

2026-06-03T14:27

2026-06-03T14:46

новости

россия

андрей белоусов

одкб

международные отношения

международная политика

бывший ссср

национальная безопасность

белоруссия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079768450_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_a7704e596640c4c93b160982191136d9.jpg

Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в подмосковном парке "Патриот"."Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учётом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ", – сказал глава Минобороны РФ.Участники заседания обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности. Был определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала ОДКБ и поддержанию региональной стабильности."Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств", – подчеркнул Белоусов.Он добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре."Это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил, обучению военных кадров", - сказал министр.Белоусов в своём выступлении также отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей ОДКБ. Незадолго до этого Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с УкраинойАктуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

бывший ссср

белоруссия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, андрей белоусов, одкб, международные отношения, международная политика, бывший ссср, национальная безопасность, белоруссия, украина