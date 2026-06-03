Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ - 03.06.2026 Украина.ру
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Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ
Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ - 03.06.2026 Украина.ру
Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ
Министр обороны России Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Об этом 3 июня сообщило Минобороны РФ
2026-06-03T14:27
2026-06-03T14:46
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Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в подмосковном парке "Патриот"."Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учётом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ", – сказал глава Минобороны РФ.Участники заседания обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности. Был определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала ОДКБ и поддержанию региональной стабильности."Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств", – подчеркнул Белоусов.Он добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре."Это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил, обучению военных кадров", - сказал министр.Белоусов в своём выступлении также отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей ОДКБ. Незадолго до этого Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с УкраинойАктуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, андрей белоусов, одкб, международные отношения, международная политика, бывший ссср, национальная безопасность, белоруссия, украина
Новости, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, международные отношения, Международная политика, бывший СССР, национальная безопасность, Белоруссия, Украина

Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ

14:27 03.06.2026 (обновлено: 14:46 03.06.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Об этом 3 июня сообщило Минобороны РФ
Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в подмосковном парке "Патриот".
"Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учётом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ", – сказал глава Минобороны РФ.
Участники заседания обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности. Был определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала ОДКБ и поддержанию региональной стабильности.
"Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств", – подчеркнул Белоусов.
Он добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре.
"Это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил, обучению военных кадров", - сказал министр.
Белоусов в своём выступлении также отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей ОДКБ.
Незадолго до этого Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной
Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине
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