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Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ
Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ - 03.06.2026 Украина.ру
Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ
Министр обороны России Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Об этом 3 июня сообщило Минобороны РФ
2026-06-03T14:27
2026-06-03T14:27
2026-06-03T14:46
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Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в подмосковном парке "Патриот"."Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учётом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ", – сказал глава Минобороны РФ.Участники заседания обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности. Был определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала ОДКБ и поддержанию региональной стабильности."Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств", – подчеркнул Белоусов.Он добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре."Это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил, обучению военных кадров", - сказал министр.Белоусов в своём выступлении также отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей ОДКБ. Незадолго до этого Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с УкраинойАктуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Белоусов подытожил заседание Совета министров обороны ОДКБ
14:27 03.06.2026 (обновлено: 14:46 03.06.2026)
Министр обороны России Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. Об этом 3 июня сообщило Минобороны РФ
Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в подмосковном парке "Патриот".
"Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учётом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ", – сказал глава Минобороны РФ.
Участники заседания обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности. Был определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала ОДКБ и поддержанию региональной стабильности.
"Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств", – подчеркнул Белоусов.
Он добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре.
"Это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил, обучению военных кадров", - сказал министр.
Белоусов в своём выступлении также отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей ОДКБ.
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