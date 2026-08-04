Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины
Украинский военнопленный Александр Борщук раскрыл расценки на нелегальный выезд из страны. Об этом 4 августа он рассказал российским информагентствам
"Один из вариантов — бежать в Молдавию. Цены разные, от пяти тысяч долларов и выше. Но гарантий никто не даёт: доводят только до границы, а дальше как повезёт", — сообщил пленный.
Ранее уже сообщалось, что даже сотрудники украинской ГСЧС давали взятки, чтобы попасть во Францию на тушение пожаров и не возвращаться обратно.
Подробнее – в материале Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины
Больше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
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