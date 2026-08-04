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Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины

Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины - 04.08.2026 Украина.ру

Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины

Украинский военнопленный Александр Борщук раскрыл расценки на нелегальный выезд из страны. Об этом 4 августа он рассказал российским информагентствам

2026-08-04T09:24

2026-08-04T09:24

2026-08-04T09:24

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"Один из вариантов — бежать в Молдавию. Цены разные, от пяти тысяч долларов и выше. Но гарантий никто не даёт: доводят только до границы, а дальше как повезёт", — сообщил пленный.Ранее уже сообщалось, что даже сотрудники украинской ГСЧС давали взятки, чтобы попасть во Францию на тушение пожаров и не возвращаться обратно.Подробнее – в материале Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с УкраиныБольше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, молдавия, франция, гсчс, вооруженные силы украины