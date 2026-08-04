Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины - 04.08.2026 Украина.ру
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Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины
Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины - 04.08.2026 Украина.ру
Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины
Украинский военнопленный Александр Борщук раскрыл расценки на нелегальный выезд из страны. Об этом 4 августа он рассказал российским информагентствам
2026-08-04T09:24
2026-08-04T09:24
новости
украина
молдавия
франция
гсчс
вооруженные силы украины
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"Один из вариантов — бежать в Молдавию. Цены разные, от пяти тысяч долларов и выше. Но гарантий никто не даёт: доводят только до границы, а дальше как повезёт", — сообщил пленный.Ранее уже сообщалось, что даже сотрудники украинской ГСЧС давали взятки, чтобы попасть во Францию на тушение пожаров и не возвращаться обратно.Подробнее – в материале Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с УкраиныБольше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, молдавия, франция, гсчс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Молдавия, Франция, ГСЧС, Вооруженные силы Украины

Пленный ВСУ рассказал о стоимости бегства с Украины

09:24 04.08.2026
 
© Фото : bloknot-herson.ru
- РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : bloknot-herson.ru
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Украинский военнопленный Александр Борщук раскрыл расценки на нелегальный выезд из страны. Об этом 4 августа он рассказал российским информагентствам
"Один из вариантов — бежать в Молдавию. Цены разные, от пяти тысяч долларов и выше. Но гарантий никто не даёт: доводят только до границы, а дальше как повезёт", — сообщил пленный.
Ранее уже сообщалось, что даже сотрудники украинской ГСЧС давали взятки, чтобы попасть во Францию на тушение пожаров и не возвращаться обратно.
Подробнее – в материале Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины
Больше событий на начало дня представлено в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
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