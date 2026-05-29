Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё

В экспертном сообществе обсуждают, почему на пятом году СВО до сих пор целы Рублёвка и Конча-Заспа, зачем Западу нужно втянуть в войну Белоруссию и решится ли Киев открыть второй фронт. Думают и о том, кто на самом деле занят денацификацией Украины и при чём тут индусы.

2026-05-29T06:40

Наращивание массированных ударов ВС РФ по объектам в Киеве и в других городах имеет целью к осени завладеть максимумом территорий и принудить Киев к миру на приемлемых для Москвы условиях, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.По его словам, судя по всему, до сих пор РФ не ставила целью ликвидацию Зеленского и удары по местам обитания "элит". Есть разные конспирологические теории о каких-то закулисных договорённостях на этот счёт, можно в это верить или нет - "но факт остаётся фактом — Рублёвка, Конча-Заспа, в отличие от Лукьяновки, стоят целы-целёхоньки".Какова стратегия Запада? Условная "англичанка" поручила своему слуге Зеленскому непременно втянуть Белоруссию в войну, и Зеленский эту задачу выполняет, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, цель тут очевидна — сменить режим в Белоруссии. Может быть, сменить на Тихановскую, может быть, на кого-то ещё. Как бы то ни было, а в будущий пожар войны уже "проведена заливка условным бензином", сказал политик, напомнив, что "озвучено 500 целей" (на территории Белоруссии — ред.).Зеленский принял Тихановскую, проехался по границе... А белорусские военные в это время заявили о дронах, сбитых во время попытки пролёта над территорией страны."Это максимально сейчас точка кипения на этом направлении. И я думаю, что условная англичанка будет подливать маслица, она уже разлила, как та Аннушка, масло — к тому, чтобы началась война с Белоруссией", - отметил Мосийчук*.Он подчеркнул, что "для Украины это катастрофа, потому что сильные государства на два фронта проигрывают войны, а мы после практически пяти лет истощения и войны… открытие второго фронта — просто самоубийство".Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев выразил сомнение в том, что второй фронт будет открыт — никаких признаков подготовки к вторжению со стороны Белоруссии не наблюдается. Скорее, мы видим попытку Зеленского отвлечь внимание от коррупционного скандала и иметь повод просить помощь от США.Политик напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор делал всё для того, чтобы избежать участия в конфликте. Да и Украине — если отделять её от Зеленского — война с Белоруссией совершенно не нужна, не нужна дополнительная линия боевого соприкосновения в две тысячи километров.Золотарёв тоже считает, что Минск едва ли имеет намерение нападать на Украину, но вот Запад заинтересован в смене режима в Белоруссии. А сделать это можно только военным путём или путём переворота в Минске."Но это гипотетические варианты", - сказал эксперт, подчеркнув, что пока именно Александр Лукашенко реально управляет страной и напомнил, что на территории Белоруссии находится и российское ядерное оружие - "это тоже значимый фактор".В свою очередь, Мосийчук* отметил, что у него сейчас стойкое ощущение, что "мы находимся… в преддверии мировой войны". А с Украиной, подчеркнул он, сделали нечто похуже того, что в своё время сделали с Германией.По утверждению экс-нардепа, Германию потом, после её поражения в войне, денацифицировали, но не так, как все себе это представляют, не только в смысле осуждения нацизма и наказания нацистов, но и в буквальном смысле — ЛГБТ**-повесткой и миграцией просто "убили нацию", немцев "превратили в биомассу".В случае с Украиной происходит то же самое, при этом настоящей денацификацией заняты как раз так называемые западные партнёры Киева, именно они "убивают нацию и государство", заявил политик.По его словам, если русские просто посылают ракеты (добавим, без намерения "убить нацию", такой цели, разумеется, никто не ставил — ред.), то западные "партнёры" подходят к этому вопросу (как они его понимают) куда более системно и последовательно: "Опять же, вместо семейных ценностей и традиционной православной религии — этот радужный флажок в зубы, опять же, нам рассказывают об индусах...".Мосийчук* посоветовал посмотреть, сколько сейчас в ТикТок крутят роликов, "которые Зе-гниды (члены команды и сторонники Зеленского — ред.) продвигают — о том, как престижно украинке выйти замуж за индуса", говорят, как хорошо, что украинцы превратятся в нацию метисов.Но обманывают, среди индусов много богатых людей, но это кастовое общество - и на Украину приедут самые низшие касты, подчеркнул экс-нардеп. Он добавил, что украинцев хотят превратить не в нацию метисов, но - "в в биомассу, которой легко будет управлять, которой легко будет рассказывать абсолютную чушь"."А сейчас что — сложно?", - поинтересовался Шелест*, добавив, что, по его мнению - "вообще легко". Он пояснил, что команда Зеленского легко переключает внимание публики, например, с коррупционного скандала на последствия удара по Киеву, на строительство "колец обороны" вокруг городов и т.п.Мосийчук* относительно этих будущих "оборонительных колец" высказал предположение, что строить их будут лишь для того, чтобы было что и где украсть: "У этих зеленых гнид в ихней гнилой крови всё — только украсть, размародёрить и вывезти за границу".Что дальше? Противника нельзя недооценивать, он действует упорно и последовательно, пусть и не всегда это сразу заметно.Находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский напомнил в своём телеграм-канале, что с первого Майдана на Украине (2005 год) "трубопроводный экспорт газа из РФ упал вдвое, с 200 до 100 млрд куб. метров в год".Российский газ с тех пор вытесняют с европейского рынка, заменяя норвежским, а на Украине спрос был снижен за счёт деиндустриализации экономики.По мнению опального нардепа, "глобальная цель Европы и США — повторить сценарий 80-х годов прошлого века, когда военное перенапряжение СССР вкупе с падением нефтяных и зерновых доходов привело к развалу Союза".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РоссииПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Киевлянам надо бежать". Сергей Зуев

