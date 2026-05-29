Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/kto-na-samom-dele-ubivaet-ukrainu-kak-natsiyu-i-gosudarstvo-eksperty-o-situatsii-v-strane-i-vokrug-ne-1079555697.html
Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё
Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё - 29.05.2026 Украина.ру
Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё
В экспертном сообществе обсуждают, почему на пятом году СВО до сих пор целы Рублёвка и Конча-Заспа, зачем Западу нужно втянуть в войну Белоруссию и решится ли Киев открыть второй фронт. Думают и о том, кто на самом деле занят денацификацией Украины и при чём тут индусы.
2026-05-29T06:40
2026-05-29T10:03
украина
белоруссия
киев
владимир зеленский
игорь мосийчук
андрей золотарев
верховная рада
эксклюзив
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c09b9f49a3e06e7f0a4b59c1622ce69.png
Наращивание массированных ударов ВС РФ по объектам в Киеве и в других городах имеет целью к осени завладеть максимумом территорий и принудить Киев к миру на приемлемых для Москвы условиях, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.По его словам, судя по всему, до сих пор РФ не ставила целью ликвидацию Зеленского и удары по местам обитания "элит". Есть разные конспирологические теории о каких-то закулисных договорённостях на этот счёт, можно в это верить или нет - "но факт остаётся фактом — Рублёвка, Конча-Заспа, в отличие от Лукьяновки, стоят целы-целёхоньки".Какова стратегия Запада? Условная "англичанка" поручила своему слуге Зеленскому непременно втянуть Белоруссию в войну, и Зеленский эту задачу выполняет, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, цель тут очевидна — сменить режим в Белоруссии. Может быть, сменить на Тихановскую, может быть, на кого-то ещё. Как бы то ни было, а в будущий пожар войны уже "проведена заливка условным бензином", сказал политик, напомнив, что "озвучено 500 целей" (на территории Белоруссии — ред.).Зеленский принял Тихановскую, проехался по границе... А белорусские военные в это время заявили о дронах, сбитых во время попытки пролёта над территорией страны."Это максимально сейчас точка кипения на этом направлении. И я думаю, что условная англичанка будет подливать маслица, она уже разлила, как та Аннушка, масло — к тому, чтобы началась война с Белоруссией", - отметил Мосийчук*.Он подчеркнул, что "для Украины это катастрофа, потому что сильные государства на два фронта проигрывают войны, а мы после практически пяти лет истощения и войны… открытие второго фронта — просто самоубийство".Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев выразил сомнение в том, что второй фронт будет открыт — никаких признаков подготовки к вторжению со стороны Белоруссии не наблюдается. Скорее, мы видим попытку Зеленского отвлечь внимание от коррупционного скандала и иметь повод просить помощь от США.Политик напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор делал всё для того, чтобы избежать участия в конфликте. Да и Украине — если отделять её от Зеленского — война с Белоруссией совершенно не нужна, не нужна дополнительная линия боевого соприкосновения в две тысячи километров.Золотарёв тоже считает, что Минск едва ли имеет намерение нападать на Украину, но вот Запад заинтересован в смене режима в Белоруссии. А сделать это можно только военным путём или путём переворота в Минске."Но это гипотетические варианты", - сказал эксперт, подчеркнув, что пока именно Александр Лукашенко реально управляет страной и напомнил, что на территории Белоруссии находится и российское ядерное оружие - "это тоже значимый фактор".В свою очередь, Мосийчук* отметил, что у него сейчас стойкое ощущение, что "мы находимся… в преддверии мировой войны". А с Украиной, подчеркнул он, сделали нечто похуже того, что в своё время сделали с Германией.По утверждению экс-нардепа, Германию потом, после её поражения в войне, денацифицировали, но не так, как все себе это представляют, не только в смысле осуждения нацизма и наказания нацистов, но и в буквальном смысле — ЛГБТ**-повесткой и миграцией просто "убили нацию", немцев "превратили в биомассу".В случае с Украиной происходит то же самое, при этом настоящей денацификацией заняты как раз так называемые западные партнёры Киева, именно они "убивают нацию и государство", заявил политик.По его словам, если русские просто посылают ракеты (добавим, без намерения "убить нацию", такой цели, разумеется, никто не ставил — ред.), то западные "партнёры" подходят к этому вопросу (как они его понимают) куда более системно и последовательно: "Опять же, вместо семейных ценностей и традиционной православной религии — этот радужный флажок в зубы, опять же, нам рассказывают об индусах...".Мосийчук* посоветовал посмотреть, сколько сейчас в ТикТок крутят роликов, "которые Зе-гниды (члены команды и сторонники Зеленского — ред.) продвигают — о том, как престижно украинке выйти замуж за индуса", говорят, как хорошо, что украинцы превратятся в нацию метисов.Но обманывают, среди индусов много богатых людей, но это кастовое общество - и на Украину приедут самые низшие касты, подчеркнул экс-нардеп. Он добавил, что украинцев хотят превратить не в нацию метисов, но - "в в биомассу, которой легко будет управлять, которой легко будет рассказывать абсолютную чушь"."А сейчас что — сложно?", - поинтересовался Шелест*, добавив, что, по его мнению - "вообще легко". Он пояснил, что команда Зеленского легко переключает внимание публики, например, с коррупционного скандала на последствия удара по Киеву, на строительство "колец обороны" вокруг городов и т.п.Мосийчук* относительно этих будущих "оборонительных колец" высказал предположение, что строить их будут лишь для того, чтобы было что и где украсть: "У этих зеленых гнид в ихней гнилой крови всё — только украсть, размародёрить и вывезти за границу".Что дальше? Противника нельзя недооценивать, он действует упорно и последовательно, пусть и не всегда это сразу заметно.Находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский напомнил в своём телеграм-канале, что с первого Майдана на Украине (2005 год) "трубопроводный экспорт газа из РФ упал вдвое, с 200 до 100 млрд куб. метров в год".Российский газ с тех пор вытесняют с европейского рынка, заменяя норвежским, а на Украине спрос был снижен за счёт деиндустриализации экономики.По мнению опального нардепа, "глобальная цель Европы и США — повторить сценарий 80-х годов прошлого века, когда военное перенапряжение СССР вкупе с падением нефтяных и зерновых доходов привело к развалу Союза".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РоссииПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий
украина
белоруссия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357273_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b6d718f56fcb80130e57d2c9fafe055.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, белоруссия, киев, владимир зеленский, игорь мосийчук, андрей золотарев, верховная рада, эксклюзив, украина.ру
Украина, Белоруссия, Киев, Владимир Зеленский, Игорь Мосийчук, Андрей Золотарев, Верховная Рада, Эксклюзив, Украина.ру

Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё

06:40 29.05.2026 (обновлено: 10:03 29.05.2026)
 
© Украина.руэксперты обзор
эксперты обзор - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В экспертном сообществе обсуждают, почему на пятом году СВО до сих пор целы Рублёвка и Конча-Заспа, зачем Западу нужно втянуть в войну Белоруссию и решится ли Киев открыть второй фронт. Думают и о том, кто на самом деле занят денацификацией Украины и при чём тут индусы.
Наращивание массированных ударов ВС РФ по объектам в Киеве и в других городах имеет целью к осени завладеть максимумом территорий и принудить Киев к миру на приемлемых для Москвы условиях, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.
По его словам, судя по всему, до сих пор РФ не ставила целью ликвидацию Зеленского и удары по местам обитания "элит". Есть разные конспирологические теории о каких-то закулисных договорённостях на этот счёт, можно в это верить или нет - "но факт остаётся фактом — Рублёвка, Конча-Заспа, в отличие от Лукьяновки, стоят целы-целёхоньки".
Какова стратегия Запада? Условная "англичанка" поручила своему слуге Зеленскому непременно втянуть Белоруссию в войну, и Зеленский эту задачу выполняет, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.
По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, цель тут очевидна — сменить режим в Белоруссии. Может быть, сменить на Тихановскую, может быть, на кого-то ещё. Как бы то ни было, а в будущий пожар войны уже "проведена заливка условным бензином", сказал политик, напомнив, что "озвучено 500 целей" (на территории Белоруссии — ред.).
Зеленский принял Тихановскую, проехался по границе... А белорусские военные в это время заявили о дронах, сбитых во время попытки пролёта над территорией страны.
"Это максимально сейчас точка кипения на этом направлении. И я думаю, что условная англичанка будет подливать маслица, она уже разлила, как та Аннушка, масло — к тому, чтобы началась война с Белоруссией", - отметил Мосийчук*.
Он подчеркнул, что "для Украины это катастрофа, потому что сильные государства на два фронта проигрывают войны, а мы после практически пяти лет истощения и войны… открытие второго фронта — просто самоубийство".
Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев выразил сомнение в том, что второй фронт будет открыт — никаких признаков подготовки к вторжению со стороны Белоруссии не наблюдается. Скорее, мы видим попытку Зеленского отвлечь внимание от коррупционного скандала и иметь повод просить помощь от США.
Политик напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор делал всё для того, чтобы избежать участия в конфликте. Да и Украине — если отделять её от Зеленского — война с Белоруссией совершенно не нужна, не нужна дополнительная линия боевого соприкосновения в две тысячи километров.
Золотарёв тоже считает, что Минск едва ли имеет намерение нападать на Украину, но вот Запад заинтересован в смене режима в Белоруссии. А сделать это можно только военным путём или путём переворота в Минске.
"Но это гипотетические варианты", - сказал эксперт, подчеркнув, что пока именно Александр Лукашенко реально управляет страной и напомнил, что на территории Белоруссии находится и российское ядерное оружие - "это тоже значимый фактор".
В свою очередь, Мосийчук* отметил, что у него сейчас стойкое ощущение, что "мы находимся… в преддверии мировой войны". А с Украиной, подчеркнул он, сделали нечто похуже того, что в своё время сделали с Германией.
По утверждению экс-нардепа, Германию потом, после её поражения в войне, денацифицировали, но не так, как все себе это представляют, не только в смысле осуждения нацизма и наказания нацистов, но и в буквальном смысле — ЛГБТ**-повесткой и миграцией просто "убили нацию", немцев "превратили в биомассу".
В случае с Украиной происходит то же самое, при этом настоящей денацификацией заняты как раз так называемые западные партнёры Киева, именно они "убивают нацию и государство", заявил политик.
По его словам, если русские просто посылают ракеты (добавим, без намерения "убить нацию", такой цели, разумеется, никто не ставил — ред.), то западные "партнёры" подходят к этому вопросу (как они его понимают) куда более системно и последовательно: "Опять же, вместо семейных ценностей и традиционной православной религии — этот радужный флажок в зубы, опять же, нам рассказывают об индусах...".
Мосийчук* посоветовал посмотреть, сколько сейчас в ТикТок крутят роликов, "которые Зе-гниды (члены команды и сторонники Зеленского — ред.) продвигают — о том, как престижно украинке выйти замуж за индуса", говорят, как хорошо, что украинцы превратятся в нацию метисов.
Но обманывают, среди индусов много богатых людей, но это кастовое общество - и на Украину приедут самые низшие касты, подчеркнул экс-нардеп. Он добавил, что украинцев хотят превратить не в нацию метисов, но - "в в биомассу, которой легко будет управлять, которой легко будет рассказывать абсолютную чушь".
"А сейчас что — сложно?", - поинтересовался Шелест*, добавив, что, по его мнению - "вообще легко". Он пояснил, что команда Зеленского легко переключает внимание публики, например, с коррупционного скандала на последствия удара по Киеву, на строительство "колец обороны" вокруг городов и т.п.
Мосийчук* относительно этих будущих "оборонительных колец" высказал предположение, что строить их будут лишь для того, чтобы было что и где украсть: "У этих зеленых гнид в ихней гнилой крови всё — только украсть, размародёрить и вывезти за границу".
Что дальше? Противника нельзя недооценивать, он действует упорно и последовательно, пусть и не всегда это сразу заметно.
Находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский напомнил в своём телеграм-канале, что с первого Майдана на Украине (2005 год) "трубопроводный экспорт газа из РФ упал вдвое, с 200 до 100 млрд куб. метров в год".
Российский газ с тех пор вытесняют с европейского рынка, заменяя норвежским, а на Украине спрос был снижен за счёт деиндустриализации экономики.
По мнению опального нардепа, "глобальная цель Европы и США — повторить сценарий 80-х годов прошлого века, когда военное перенапряжение СССР вкупе с падением нефтяных и зерновых доходов привело к развалу Союза".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаБелоруссияКиевВладимир ЗеленскийИгорь МосийчукАндрей ЗолотаревВерховная РадаЭксклюзивУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния