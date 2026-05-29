Президент Польши хочет лишить Зеленского высшей государственной награды

Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал журналистам рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского польского Ордена Белого орла

2026-05-29T13:04

"Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа и 8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского Ордера Белого орла", - сказал Навроцкий.При этом он уточнил, что данное решение остается не за президентом, а за советом ордена.Навроцкий пояснил что процесс связан с участием Зеленского в героизации деятелей Организации украинских националистов*.В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск высказал несогласие с идеей лишить Зеленского ордена."У нас серьезная проблема. Решение президента Зеленского, конечно, вторгается в нашу историческую чувствительность, и, по моему мнению, бессмысленно снова выносить вопросы исторических разногласий на ненужный уровень", - заявил Туск.Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши. Зеленский был награжден им весной 2023 года во время официального визита в Польшу.Недавно Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.Подробнее - в материале Польша предъявит Киеву за героизацию УПА* на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России экстремистская организация.

