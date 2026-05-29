https://ukraina.ru/20260529/prezident-polshi-khochet-lishit-zelenskogo-vysshey-gosudarstvennoy-nagrady--1079572755.html
Президент Польши хочет лишить Зеленского высшей государственной награды
Президент Польши хочет лишить Зеленского высшей государственной награды - 29.05.2026 Украина.ру
Президент Польши хочет лишить Зеленского высшей государственной награды
Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал журналистам рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского польского Ордена Белого орла
2026-05-29T13:04
2026-05-29T13:04
2026-05-29T13:04
новости
польша
киевская область
украина
владимир зеленский
кароль навроцкий
андрей мельник
оун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0d/1073073780_0:132:685:517_1920x0_80_0_0_b7286070d27341aebb89f4eae8124dd6.jpg
"Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа и 8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского Ордера Белого орла", - сказал Навроцкий.При этом он уточнил, что данное решение остается не за президентом, а за советом ордена.Навроцкий пояснил что процесс связан с участием Зеленского в героизации деятелей Организации украинских националистов*.В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск высказал несогласие с идеей лишить Зеленского ордена."У нас серьезная проблема. Решение президента Зеленского, конечно, вторгается в нашу историческую чувствительность, и, по моему мнению, бессмысленно снова выносить вопросы исторических разногласий на ненужный уровень", - заявил Туск.Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши. Зеленский был награжден им весной 2023 года во время официального визита в Польшу.Недавно Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.Подробнее - в материале Польша предъявит Киеву за героизацию УПА* на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России экстремистская организация.
польша
киевская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0d/1073073780_0:68:685:582_1920x0_80_0_0_83cac30581ba08634c26c6e27ed6b7bc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, киевская область, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, андрей мельник, оун
Новости, Польша, Киевская область, Украина, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Андрей Мельник, ОУН
Президент Польши хочет лишить Зеленского высшей государственной награды
Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал журналистам рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского польского Ордена Белого орла
"Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа и 8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского Ордера Белого орла", - сказал Навроцкий.
При этом он уточнил, что данное решение остается не за президентом, а за советом ордена.
Навроцкий пояснил что процесс связан с участием Зеленского в героизации деятелей Организации украинских националистов*.
"Я очень возмущен и разочарован героизацией преступников", - сказал польский президент.
В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск высказал несогласие с идеей лишить Зеленского ордена.
"У нас серьезная проблема. Решение президента Зеленского, конечно, вторгается в нашу историческую чувствительность, и, по моему мнению, бессмысленно снова выносить вопросы исторических разногласий на ненужный уровень", - заявил Туск.
Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши. Зеленский был награжден им весной 2023 года во время официального визита в Польшу.
Недавно Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.
Подробнее - в материале Польша предъявит Киеву за героизацию УПА* на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России экстремистская организация.