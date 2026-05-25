Российский сенатор рассказал о плохом белорусском знаке для Зеленского
Приезд 25 мая белорусской оппозиционной активистки Светланы Тихановской в Киев негативно отразится на репутации Владимира Зеленского. Об этом заявил NEWS.ru российский сенатор Владимир Джабаров
2026-05-25T16:44
Белорусская общественница стремится привлечь внимание к своей персоне с помощью неординарных поступков, считает парламентарий."Честно говоря, мы уже начали забывать Тихановскую. Она как сдувшийся шар. Никого не интересует. Она пытается остаться на плаву экстравагантными шагами. Что она в Киеве расскажет? Как пыталась незаконно прийти к власти в Белоруссии, у нее ничего не получилось, и она сбежала? Это не очень хорошая характеристика для Зеленского, если такие люди приезжают в Киев его поддержать. Ну пусть женщина погуляет по украинской столице и отправляется домой, — сказал Джабаров.В украинскую столицу Тихановская прибыла "с официальным визитом" по железной дороге. "Ее визит, предположительно, состоялся на фоне угроз Зеленского белорусскому лидеру Александру Лукашенко", - отметило издание.Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской находится в Вильнюсе. Деятельность этой структуры спонсируют правительства и НПО государств ЕС и США. Параллельно в Польше и других странах действуют офисы других лидеров белорусской националистической русофобской политэмиграции. Ранее на эту тему: "Увидеть орешник в цвету": Захарова объяснила визит Тихановской в КиевТакже о визите упоминалось в новостях: Пакистан видит Китай гарантом соглашения США и Ираном, Эстония против продуктов Google. Новости к 16.00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки спровоцировать Минск, недоговороспособный Пашинян, успехи ВС РФ. Хроника событий на 13:00 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
