https://ukraina.ru/20260525/rossiyskiy-senator-rasskazal-o-plokhom-belorusskom-znake-dlya-zelenskogo-1079402718.html

Российский сенатор рассказал о плохом белорусском знаке для Зеленского

Российский сенатор рассказал о плохом белорусском знаке для Зеленского - 25.05.2026 Украина.ру

Российский сенатор рассказал о плохом белорусском знаке для Зеленского

Приезд 25 мая белорусской оппозиционной активистки Светланы Тихановской в Киев негативно отразится на репутации Владимира Зеленского. Об этом заявил NEWS.ru российский сенатор Владимир Джабаров

2026-05-25T16:44

2026-05-25T16:44

2026-05-25T16:44

новости

владимир зеленский

киев

белоруссия

сша

светлана тихановская

владимир джабаров

ес

украина.ру

белорусские националисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074917305_0:0:1142:642_1920x0_80_0_0_bf3bc9900e5caa6d35c69365c4c18451.png

Белорусская общественница стремится привлечь внимание к своей персоне с помощью неординарных поступков, считает парламентарий."Честно говоря, мы уже начали забывать Тихановскую. Она как сдувшийся шар. Никого не интересует. Она пытается остаться на плаву экстравагантными шагами. Что она в Киеве расскажет? Как пыталась незаконно прийти к власти в Белоруссии, у нее ничего не получилось, и она сбежала? Это не очень хорошая характеристика для Зеленского, если такие люди приезжают в Киев его поддержать. Ну пусть женщина погуляет по украинской столице и отправляется домой, — сказал Джабаров.В украинскую столицу Тихановская прибыла "с официальным визитом" по железной дороге. "Ее визит, предположительно, состоялся на фоне угроз Зеленского белорусскому лидеру Александру Лукашенко", - отметило издание.Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской находится в Вильнюсе. Деятельность этой структуры спонсируют правительства и НПО государств ЕС и США. Параллельно в Польше и других странах действуют офисы других лидеров белорусской националистической русофобской политэмиграции. Ранее на эту тему: "Увидеть орешник в цвету": Захарова объяснила визит Тихановской в КиевТакже о визите упоминалось в новостях: Пакистан видит Китай гарантом соглашения США и Ираном, Эстония против продуктов Google. Новости к 16.00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки спровоцировать Минск, недоговороспособный Пашинян, успехи ВС РФ. Хроника событий на 13:00 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

белоруссия

сша

прибалтика

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, киев, белоруссия, сша, светлана тихановская, владимир джабаров, ес, украина.ру, белорусские националисты, белорусская оппозиция, прибалтика, бывший ссср