В Киевской области ночным ударом поражен завод по сбору дронов FP-1

В Киевской области в результате ночного комбинированного удара ВС России был поражен объект, где осуществлялась сборка беспилотников-камикадзе FP-1 для нужд ВСУ. Об этом 24 мая пишет Телеграм-канал SHOT

2026-05-24T12:37

спецоперация

Под удар попал металлургический завод в Белой Церкви, который киевский режим использовал для сборки ударных БПЛА. Сообщается, что предприятие получило серьезные повреждения, часть производственных мощностей уничтожена.Кроме того, как утверждает SHOT, поражены тренировочный полигон ВСУ и расположенный неподалеку аэродром. На нем, по данным источников, базировались французские вертолеты, а также советские военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ил-76, находившиеся на ремонте.Ночью в Киеве и ряде районов Киевской области прогремели мощные взрывы. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры прилетов и последующих пожаров. Украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала о взрывах в Белоцерковском, Броварском, Вышгородском, Фастовском, Бучанском и Бориспольском районах.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удары стали ответом на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске, где находились подростки. По его словам, российская армия продолжит наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на действия украинской стороны. Об этом – в материале Медведев назвал ночные удары по Киеву необходимыми.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

