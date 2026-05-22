"Украина готовит баллистическую ракету с дальностью 800 км": Кнутов о новых угрозах для России - 22.05.2026 Украина.ру
"Украина готовит баллистическую ракету с дальностью 800 км": Кнутов о новых угрозах для России
Украина готовится к производству баллистических ракет на базе советской ракеты 5В55 для С-300 — новая FP-9 будет бить на 800 километров с боевой частью 800 кг. Также киевский режим производит крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил эксперта, что известно о новых ракетных разработках Украины. Кнутов заявил, что противник готовится к производству баллистических ракет на базе советской ракеты 5В55 для комплексов С-300. "На ее основе готовится ракета FP-9. Она будет запускаться на дальность 800 километров с боевой частью 800 килограммов. Высшая точка в апогее – 70 километров. Таким образом ракета будет идти по реальной баллистической траектории", — пояснил эксперт.Наряду с этим киевский режим производит крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун", маршруты которых можно корректировать по время полета, что делает их опасными целями, заявил аналитик.По словам Кнутова, задачи перед Россией стоят сложные, но их можно решить комплексно — действуя по тылам противника и пресекая его нападение."Если мы будем занимать только оборонительную позицию, развивая только систему ПВО, но не будем разрушать производство средств нападения на нашу территорию, то останемся в проигрыше", — резюмировал собеседник издания.
"Украина готовит баллистическую ракету с дальностью 800 км": Кнутов о новых угрозах для России

05:15 22.05.2026
 
Украина готовится к производству баллистических ракет на базе советской ракеты 5В55 для С-300 — новая FP-9 будет бить на 800 километров с боевой частью 800 кг. Также киевский режим производит крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил эксперта, что известно о новых ракетных разработках Украины. Кнутов заявил, что противник готовится к производству баллистических ракет на базе советской ракеты 5В55 для комплексов С-300.
"На ее основе готовится ракета FP-9. Она будет запускаться на дальность 800 километров с боевой частью 800 килограммов. Высшая точка в апогее – 70 километров. Таким образом ракета будет идти по реальной баллистической траектории", — пояснил эксперт.
Наряду с этим киевский режим производит крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун", маршруты которых можно корректировать по время полета, что делает их опасными целями, заявил аналитик.
По словам Кнутова, задачи перед Россией стоят сложные, но их можно решить комплексно — действуя по тылам противника и пресекая его нападение.
"Если мы будем занимать только оборонительную позицию, развивая только систему ПВО, но не будем разрушать производство средств нападения на нашу территорию, то останемся в проигрыше", — резюмировал собеседник издания.
