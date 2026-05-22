Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО - 22.05.2026 Украина.ру
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Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО
Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО - 22.05.2026 Украина.ру
Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО
Российский дрон-перехватчик "Елка" можно оснастить небольшим радиовзрывателем и некоторым количеством взрывчатки. Это позволило бы даже в случае промаха уничтожать украинские БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-05-22T04:15
2026-05-22T04:15
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Журналист спросил, как сейчас решаются вопросы антидроновой защиты войск на поле боя. Кнутов заявил, что было бы неплохо, если бы дрон "Елка" был оснащен небольшим радиовзрывателем и некоторым количеством взрывчатки. "Это позволило бы даже в случае промаха поражать беспилотник противника", — пояснил эксперт.Он также отметил, что против "Барса" придется создавать новые перехватчики, потому что "Елка" уже не сможет перехватить дрон, летящий со скоростью 500 километров в час."Но это тоже вчерашний день, потому что американцы создали беспилотник ПВО Coyote 3. На нем стоит электромагнитная пушка, которая электромагнитным импульсом выжигает электронику", — рассказал собеседник издания.Эта технология также позволяет превращать любой дрон-разведчик в беспилотник ПВО, заключил Юрий Кнутов.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, киев, донбасс, юрий кнутов, украина.ру, дроны, бпла, беспилотники, главные новости, главное, пво, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, технологии, военный эксперт
Новости, Европа, Киев, Донбасс, Юрий Кнутов, Украина.ру, дроны, БПЛА, беспилотники, Главные новости, главное, ПВО, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, технологии, военный эксперт

Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО

04:15 22.05.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российский дрон-перехватчик "Елка" можно оснастить небольшим радиовзрывателем и некоторым количеством взрывчатки. Это позволило бы даже в случае промаха уничтожать украинские БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил, как сейчас решаются вопросы антидроновой защиты войск на поле боя. Кнутов заявил, что было бы неплохо, если бы дрон "Елка" был оснащен небольшим радиовзрывателем и некоторым количеством взрывчатки. "Это позволило бы даже в случае промаха поражать беспилотник противника", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что против "Барса" придется создавать новые перехватчики, потому что "Елка" уже не сможет перехватить дрон, летящий со скоростью 500 километров в час.
"Но это тоже вчерашний день, потому что американцы создали беспилотник ПВО Coyote 3. На нем стоит электромагнитная пушка, которая электромагнитным импульсом выжигает электронику", — рассказал собеседник издания.
Эта технология также позволяет превращать любой дрон-разведчик в беспилотник ПВО, заключил Юрий Кнутов.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
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