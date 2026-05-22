https://ukraina.ru/20260522/dron-elka-mozhet-effektivnee-porazhat-tseli-knutov-rasskazal-o-novykh-tekhnologiyakh-pvo-1079272577.html

Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО

Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО - 22.05.2026 Украина.ру

Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО

Российский дрон-перехватчик "Елка" можно оснастить небольшим радиовзрывателем и некоторым количеством взрывчатки. Это позволило бы даже в случае промаха уничтожать украинские БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-05-22T04:15

2026-05-22T04:15

2026-05-22T04:15

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Журналист спросил, как сейчас решаются вопросы антидроновой защиты войск на поле боя. Кнутов заявил, что было бы неплохо, если бы дрон "Елка" был оснащен небольшим радиовзрывателем и некоторым количеством взрывчатки. "Это позволило бы даже в случае промаха поражать беспилотник противника", — пояснил эксперт.Он также отметил, что против "Барса" придется создавать новые перехватчики, потому что "Елка" уже не сможет перехватить дрон, летящий со скоростью 500 километров в час."Но это тоже вчерашний день, потому что американцы создали беспилотник ПВО Coyote 3. На нем стоит электромагнитная пушка, которая электромагнитным импульсом выжигает электронику", — рассказал собеседник издания.Эта технология также позволяет превращать любой дрон-разведчик в беспилотник ПВО, заключил Юрий Кнутов.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

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