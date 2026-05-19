Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/zamglavy-mid-ryabkov-rossii-i-zapadu-govorit-poka-ne-o-chem-1079171667.html
Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем - 19.05.2026 Украина.ру
Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет, для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом 19 мая заявил в интервью российским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2026-05-19T17:07
2026-05-19T17:07
новости
россия
запад
москва
сергей рябков
мид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073689306_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_562d177514bd4250387b2d8a861090c1.jpg
"Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента, выстраивание которого невозможно без готовности наших западных контрагентов к подлинному учету коренных интересов России и надежному устранению принципиальных противоречий в области безопасности", - сказал он.Попытки создания Францией общеевропейского "ядерного зонтика" и наращивание французского ядерного арсенала Рябков назвал "очередным шагом в череде многочисленных действий стран НАТО, которые создают значительные и труднопреодолимые препятствия для потенциального возвращения России в будущем к конструктивному и плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности". "Проблем для продвижения в этом направлении накопилось предостаточно, мы неоднократно перечисляли их самым подробным образом", - отметил замглавы МИД РФ.О европейской политике: Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения
россия
запад
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073689306_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_b7e33b267a1ec7ac8e1b6c54d577bea0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, москва, сергей рябков, мид, нато
Новости, Россия, Запад, Москва, Сергей Рябков, МИД, НАТО

Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем

17:07 19.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРазрешение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
Разрешение конфликта на Украине по-настоящему приблизилось, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет, для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом 19 мая заявил в интервью российским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента, выстраивание которого невозможно без готовности наших западных контрагентов к подлинному учету коренных интересов России и надежному устранению принципиальных противоречий в области безопасности", - сказал он.
Попытки создания Францией общеевропейского "ядерного зонтика" и наращивание французского ядерного арсенала Рябков назвал "очередным шагом в череде многочисленных действий стран НАТО, которые создают значительные и труднопреодолимые препятствия для потенциального возвращения России в будущем к конструктивному и плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности". "Проблем для продвижения в этом направлении накопилось предостаточно, мы неоднократно перечисляли их самым подробным образом", - отметил замглавы МИД РФ.
О европейской политике: Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападМоскваСергей РябковМИДНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:02В Курской области скончался ещё один мирный житель, пострадавший при ударе украинских формирований
19:48Китай предложил устранить коренные причины конфликта на Украине
19:30Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием
19:25Путина в Китае встретил Ван И, студенты и школьники
19:25США взялись за украинских коррупционеров, Киев не получил деньги: Пентагон отчитался о положении Украины
18:5619 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56Украинский солдат сдался в плен дрону
18:49Путин прибыл в Китай
18:44Сбор денег на выкуп Ермака организовал лично Зеленский
18:35ВСУ все активнее атакуют Запорожскую АЭС
18:22Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз
18:01Латвия пригласила ВСУ для атаки России, ВС РФ начали масштабные ядерные учения. Итоги 19 мая
17:50Верный признак прорыва: Украина эвакуирует детей
17:47Итоги 19.05.26: Литва угрожает Калиниграду, Украина тормозит реформы
17:38"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную
17:33Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину
17:19Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
17:13Эксперт Панкратов: сегодня БПЛА запускает Латвия, а завтра весь НАТО
17:07Во Львове сорвали попытку мобилизации: мужчина разбил окна автобуса ТЦК и вызвал реакцию толпы
17:07Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Лента новостейМолния