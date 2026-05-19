https://ukraina.ru/20260519/zamglavy-mid-ryabkov-rossii-i-zapadu-govorit-poka-ne-o-chem-1079171667.html
Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем - 19.05.2026 Украина.ру
Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет, для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом 19 мая заявил в интервью российским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2026-05-19T17:07
2026-05-19T17:07
2026-05-19T17:07
новости
россия
запад
москва
сергей рябков
мид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073689306_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_562d177514bd4250387b2d8a861090c1.jpg
"Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента, выстраивание которого невозможно без готовности наших западных контрагентов к подлинному учету коренных интересов России и надежному устранению принципиальных противоречий в области безопасности", - сказал он.Попытки создания Францией общеевропейского "ядерного зонтика" и наращивание французского ядерного арсенала Рябков назвал "очередным шагом в череде многочисленных действий стран НАТО, которые создают значительные и труднопреодолимые препятствия для потенциального возвращения России в будущем к конструктивному и плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности". "Проблем для продвижения в этом направлении накопилось предостаточно, мы неоднократно перечисляли их самым подробным образом", - отметил замглавы МИД РФ.О европейской политике: Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения
россия
запад
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073689306_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_b7e33b267a1ec7ac8e1b6c54d577bea0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, москва, сергей рябков, мид, нато
Новости, Россия, Запад, Москва, Сергей Рябков, МИД, НАТО
Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет, для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом 19 мая заявил в интервью российским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента, выстраивание которого невозможно без готовности наших западных контрагентов к подлинному учету коренных интересов России и надежному устранению принципиальных противоречий в области безопасности", - сказал он.
Попытки создания Францией общеевропейского "ядерного зонтика" и наращивание французского ядерного арсенала Рябков назвал "очередным шагом в череде многочисленных действий стран НАТО, которые создают значительные и труднопреодолимые препятствия для потенциального возвращения России в будущем к конструктивному и плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности". "Проблем для продвижения в этом направлении накопилось предостаточно, мы неоднократно перечисляли их самым подробным образом", - отметил замглавы МИД РФ.