https://ukraina.ru/20260519/zamglavy-mid-ryabkov-rossii-i-zapadu-govorit-poka-ne-o-chem-1079171667.html

Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем

Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет, для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом 19 мая заявил в интервью российским СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

2026-05-19T17:07

"Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента, выстраивание которого невозможно без готовности наших западных контрагентов к подлинному учету коренных интересов России и надежному устранению принципиальных противоречий в области безопасности", - сказал он.Попытки создания Францией общеевропейского "ядерного зонтика" и наращивание французского ядерного арсенала Рябков назвал "очередным шагом в череде многочисленных действий стран НАТО, которые создают значительные и труднопреодолимые препятствия для потенциального возвращения России в будущем к конструктивному и плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности". "Проблем для продвижения в этом направлении накопилось предостаточно, мы неоднократно перечисляли их самым подробным образом", - отметил замглавы МИД РФ.О европейской политике: Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения

