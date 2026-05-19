США используют Украину как полигон для дроновой войны — американист Васильев
США рассматривают Украину как полигон для отработки беспилотных систем и искусственного интеллекта. Если у Трампа не получится с Кубой или Ираном, Америка может взяться за Россию, чтобы ослабить Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
США используют Украину как полигон для дроновой войны — американист Васильев

15:36 19.05.2026 (обновлено: 16:26 19.05.2026)
 
США рассматривают Украину как полигон для отработки беспилотных систем и искусственного интеллекта. Если у Трампа не получится с Кубой или Ираном, Америка может взяться за Россию, чтобы ослабить Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские вооруженные силы на Украине изучают тактику боевых действий с использованием БПЛА. Помимо этого, в Киеве прошла встреча генерального директора американской компании Palantir Technologies Алекса Карпа с Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос о том, готов ли президент США Дональд Трамп использовать Украину как инструмент против России, Васильев заявил, что тут дело не в "стратегическом поражении".
"США рассматривают Украину как полигон для вялотекущей войны. Может быть, они махнули на Украину рукой, и тут уже все зависит от наших инициатив", — сказал эксперт.
По словам американиста, если у Трампа не получится с Кубой или с Ираном, то США могут взяться за Россию, чтобы ослабить Китай, но сейчас этот вопрос "висит в воздухе".
Васильев также напомнил о недавних заявлениях основателя Tesla и SpaceX. "[Илон] Маск говорил: "Чего стоят стратегические бомбардировщики с ядерными ракетами? Надо переходить на дроны. Дроновая война проще и эффективнее с экономической точки зрения", — подытожил собеседник издания.
