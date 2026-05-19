Трамп назвал "ужасной" стрельбу подростков и гибель людей в мечети в Калифорнии - 19.05.2026 Украина.ру
Трамп назвал "ужасной" стрельбу подростков и гибель людей в мечети в Калифорнии
"Двое подозреваемых погибли. Три жертвы в исламском центре, все трое - взрослые. Всего погибли пять человек в рамках этого происшествия", — заявил глава полиции Сан-Диего Скотт Уол в ходе брифинга, трансляция которого велась в сети.
Он подтвердил, что один из погибших является охранником исламского центра. По его словам, полиция обнаружила тела нападавших в автомобиле и расследует инцидент как преступление на почве ненависти.
Благодаря героическим действиям погибшего охранника, который смог сдержать начавших стрелять подростков, удалось избежать более масштабного кровопролития.
Президент США Дональд Трам назвал ужасной трагедию в Калифорнии.
"Ужасная ситуация. Мне уже предоставили предварительную информацию, но мы будем очень внимательно разбираться в произошедшем", — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
