Трамп назвал "ужасной" стрельбу подростков и гибель людей в мечети в Калифорнии - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/tramp-nazval-uzhasnoy-strelbu-podrostkov-i-gibel-lyudey-v-mecheti-v-kalifornii-1079133445.html
Трамп назвал "ужасной" стрельбу подростков и гибель людей в мечети в Калифорнии
Трамп назвал "ужасной" стрельбу подростков и гибель людей в мечети в Калифорнии - 19.05.2026 Украина.ру
Трамп назвал "ужасной" стрельбу подростков и гибель людей в мечети в Калифорнии
В Сан-Диего в США двое подростков 17 и 19 лет открыли стрельбу в мечети, убив троих человек, после чего покончили с собой. Об этом в ночь на 19 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-05-19T01:30
2026-05-19T01:31
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
происшествия
стрельба
подростки
мечеть
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079133324_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_913fc4c22c0bccc86cc4bff71fb84064.jpg
"Двое подозреваемых погибли. Три жертвы в исламском центре, все трое - взрослые. Всего погибли пять человек в рамках этого происшествия", — заявил глава полиции Сан-Диего Скотт Уол в ходе брифинга, трансляция которого велась в сети.Он подтвердил, что один из погибших является охранником исламского центра. По его словам, полиция обнаружила тела нападавших в автомобиле и расследует инцидент как преступление на почве ненависти.Благодаря героическим действиям погибшего охранника, который смог сдержать начавших стрелять подростков, удалось избежать более масштабного кровопролития.Президент США Дональд Трам назвал ужасной трагедию в Калифорнии."Ужасная ситуация. Мне уже предоставили предварительную информацию, но мы будем очень внимательно разбираться в произошедшем", — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079133324_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_61d65d8e5baedbbc7a21968d6c8b83d5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, происшествия, стрельба, подростки, мечеть, убийство
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, происшествия, стрельба, подростки, мечеть, убийство

Трамп назвал "ужасной" стрельбу подростков и гибель людей в мечети в Калифорнии

01:30 19.05.2026 (обновлено: 01:31 19.05.2026)
 
© AP / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Калифорния
Полицейская патрульная машина. Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP / Reed Saxon
Читать в
ДзенTelegram
В Сан-Диего в США двое подростков 17 и 19 лет открыли стрельбу в мечети, убив троих человек, после чего покончили с собой. Об этом в ночь на 19 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Двое подозреваемых погибли. Три жертвы в исламском центре, все трое - взрослые. Всего погибли пять человек в рамках этого происшествия", — заявил глава полиции Сан-Диего Скотт Уол в ходе брифинга, трансляция которого велась в сети.
Он подтвердил, что один из погибших является охранником исламского центра. По его словам, полиция обнаружила тела нападавших в автомобиле и расследует инцидент как преступление на почве ненависти.
Благодаря героическим действиям погибшего охранника, который смог сдержать начавших стрелять подростков, удалось избежать более масштабного кровопролития.
Президент США Дональд Трам назвал ужасной трагедию в Калифорнии.
"Ужасная ситуация. Мне уже предоставили предварительную информацию, но мы будем очень внимательно разбираться в произошедшем", — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд Трамппроисшествиястрельбаподросткимечетьубийство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:14Силы ПВО за ночь сбили 315 украинских дронов, сообщили в Минобороны России
08:00"Как испанцы в Америке". Как королевско-магнатское соперничество помешало польскому завоеванию России
07:54БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией
07:36Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам
07:25Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:15Третья кабальная сделка от Зеленского
07:10Ренессанс пехотного боя
07:00Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение
06:48Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:40Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог
06:20Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить
06:17В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
06:10"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины
06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС
05:53США увеличили численность своего военного контингента в Европе
05:52416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна
05:50ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
05:45"Ермак советовался с ясновидящей": политолог про забавный эпизод в деле о коррупции
05:30Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
05:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния