Украина перешла на сторону Европы: Брюссель "перекупил" Киев кредитом на 90 миллиардов — Васильев

Киевский режим полностью перешел на сторону Европы — она перекупила Украину кредитом на 90 миллиардов евро. США, может быть, готовы к урегулированию, а Украина и Европа — нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-05-19T16:26

Отвечая на вопрос о том, нужны ли переговоры с участием Европы, Васильев заявил, что понять европейскую позицию невозможно. "Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от процесса. При этом киевский режим сейчас полностью перешел на сторону Европы — она его перекупила кредитом на 90 миллиардов евро", — сказал эксперт.По словам Васильева, судя по заявлениям российской стороны, Москва и Дональд Трамп обо всём договорились — американский президент должен надавить на Европу. Однако Европа, как выразился американист, "стала в каре", и как этот вопрос будет решаться в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем, судить сложно."Говорить о скором урегулировании украинского конфликта не приходится. Хотя какие-то тактические перемирия возможны: как было на Пасху, потом на День Победы. "Всегда можно найти даты для прекращения огня на пару дней", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.Про подстрекательство со стороны США и Украины в отношении России — в статье Павла Котова "Биб-искуситель. Что стоит за призывами стереть Украину с лица земли" на сайте Украина.ру.

