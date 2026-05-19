Украина перешла на сторону Европы: Брюссель "перекупил" Киев кредитом на 90 миллиардов — Васильев

Киевский режим полностью перешел на сторону Европы — она перекупила Украину кредитом на 90 миллиардов евро. США, может быть, готовы к урегулированию, а Украина и Европа — нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-05-19T16:26
Отвечая на вопрос о том, нужны ли переговоры с участием Европы, Васильев заявил, что понять европейскую позицию невозможно. "Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от процесса. При этом киевский режим сейчас полностью перешел на сторону Европы — она его перекупила кредитом на 90 миллиардов евро", — сказал эксперт.По словам Васильева, судя по заявлениям российской стороны, Москва и Дональд Трамп обо всём договорились — американский президент должен надавить на Европу. Однако Европа, как выразился американист, "стала в каре", и как этот вопрос будет решаться в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем, судить сложно."Говорить о скором урегулировании украинского конфликта не приходится. Хотя какие-то тактические перемирия возможны: как было на Пасху, потом на День Победы. "Всегда можно найти даты для прекращения огня на пару дней", — резюмировал собеседник издания.
16:26 19.05.2026
 
Киевский режим полностью перешел на сторону Европы — она перекупила Украину кредитом на 90 миллиардов евро. США, может быть, готовы к урегулированию, а Украина и Европа — нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о том, нужны ли переговоры с участием Европы, Васильев заявил, что понять европейскую позицию невозможно.
"Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от процесса. При этом киевский режим сейчас полностью перешел на сторону Европы — она его перекупила кредитом на 90 миллиардов евро", — сказал эксперт.
По словам Васильева, судя по заявлениям российской стороны, Москва и Дональд Трамп обо всём договорились — американский президент должен надавить на Европу.
Однако Европа, как выразился американист, "стала в каре", и как этот вопрос будет решаться в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем, судить сложно.
"Говорить о скором урегулировании украинского конфликта не приходится. Хотя какие-то тактические перемирия возможны: как было на Пасху, потом на День Победы. "Всегда можно найти даты для прекращения огня на пару дней", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.
Про подстрекательство со стороны США и Украины в отношении России — в статье Павла Котова "Биб-искуситель. Что стоит за призывами стереть Украину с лица земли" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
