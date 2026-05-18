Угроза БПЛА, закрытые аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов был временно закрыт аэропорт Тамбова. Сводку на 5:30 мск 18 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-18T05:28
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9af746a17fa5ab7827107ceedab18a81.jpg
Украина.ру, Россия, Крым, краснодарский край, Воронежская область, Белгородская область, Липецк, Запорожская область, Херсонская область, Ростовская область, ДНР, ЛНР, Московская область, Саратовская область, Рязанская область, Ульяновская область, Самара, Орловская область, Брянская область, Курская область, Пенза, Волгоградская область, Северный Кавказ, Ставропольский край, Татарстан, аэропорты, Росавиация, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация, новости СВО
05:28 18.05.2026 (обновлено: 05:29 18.05.2026)
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 18 мая объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Тульской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Запорожской, Херсонской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Московской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской, Ульяновской, Самарской, Орловской, Брянской, Курской, Пензенской, Волгоградской областях, по Северному Кавказу, в Ставропольском крае, в Северной Осетии, Татарстане, Чувашии и Адыгее.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту остаётся перекрытым с 21:02 мск 17 мая. Ранее днём мост перекрывался на 45 минут.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 18 мая были введены в аэропорту Тамбова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.