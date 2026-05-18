https://ukraina.ru/20260518/ugroza-bpla-zakrytye-aeroport-i-krymskiy-most-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1079088774.html

Угроза БПЛА, закрытые аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза БПЛА, закрытые аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу - 18.05.2026 Украина.ру

Угроза БПЛА, закрытые аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов был временно закрыт аэропорт Тамбова. Сводку на 5:30 мск 18 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-05-18T05:28

2026-05-18T05:28

2026-05-18T05:29

украина.ру

россия

крым

краснодарский край

воронежская область

белгородская область

липецк

запорожская область

херсонская область

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5c4f82def275baae82a5bffb6641f9.jpg

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 18 мая объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Тульской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Запорожской, Херсонской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Московской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской, Ульяновской, Самарской, Орловской, Брянской, Курской, Пензенской, Волгоградской областях, по Северному Кавказу, в Ставропольском крае, в Северной Осетии, Татарстане, Чувашии и Адыгее.Движение автотранспорта по Крымскому мосту остаётся перекрытым с 21:02 мск 17 мая. Ранее днём мост перекрывался на 45 минут.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 18 мая были введены в аэропорту Тамбова.Ранее сообщалось, что силы ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами России 36 украинских беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

краснодарский край

воронежская область

белгородская область

липецк

запорожская область

херсонская область

ростовская область

днр

лнр

московская область

саратовская область

рязанская область

ульяновская область

самара

орловская область

брянская область

курская область

пенза

волгоградская область

северный кавказ

ставропольский край

татарстан

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, крым, краснодарский край, воронежская область, белгородская область, липецк, запорожская область, херсонская область, ростовская область, днр, лнр, московская область, саратовская область, рязанская область, ульяновская область, самара, орловская область, брянская область, курская область, пенза, волгоградская область, северный кавказ, ставропольский край, татарстан, аэропорты, росавиация, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация, новости сво