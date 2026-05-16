"Пошли на мельницу Пилсудского": Дмитриев о польских коммунистах и диктатуре под видом "санации"
После переворота майского 1926 года сейм избрал Пилсудского президентом, но тот отказался и посадил в кресло своего приятеля-химика. Сам маршал называл свой режим "санацией" — очищением, но никаких процессов над коррупционерами не провёл. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
2026-05-16T04:30
Разбирая суть установившегося в Польше режима, Дмитриев обращает внимание на парадокс: Юзеф Пилсудский называл свою власть "санацией" (очищением), но никакой реальной борьбы с коррупцией не вёл. "По сути, это была националистическая военная диктатура (с некоторыми элементами фасадной демократии)" , — пишет автор.
Для левых, которые помогли маршалу прийти к власти, это стало жестоким разочарованием.
Сам Пилсудский, по словам автора, с иронией относился к своему перевороту. "Нечто вроде революции, но безо всяких революционных последствий" , — хвастался маршал. Коммунистов, поддержавших его, после этого заклеймил Иосиф Сталин.
Дмитриев приводит речь генерального секретаря ЦК ВКП(б), в которой тот критиковал польских товарищей за ошибку. "Как могло случиться, что революционное недовольство значительной части рабочих и крестьян в Польше пошло водой на мельницу Пилсудского, а не коммунистической партии Польши?" — задал он вопрос, отвесив польским коммунистам звонкую оплеуху.
Таким образом, заключает автор, польские левые, надеявшиеся на социальные преобразования, были обмануты, а режим Пилсудского, несмотря на левую риторику, оказался обычной военной диктатурой.
Таким образом, заключает автор, польские левые, надеявшиеся на социальные преобразования, были обмануты, а режим Пилсудского, несмотря на левую риторику, оказался обычной военной диктатурой.