Цифра, РЛС, акустика, и искусственный интеллект: военный эксперт о комплексной борьбе с БПЛА

Без цифровой системы сейчас невозможно вести боевые действия против дронов. Цифра, РЛС, акустические комплексы, искусственный интеллект — всё это должно быть развернуто на всей линии фронта и связано в единую сеть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2026-05-16T05:15

Журналист спросил эксперта, что делать с украинскими дронами "Хорнет", которые атакуют наши тыловые трассы на расстоянии до 100 километров. "Мобильные группы ПВО – это хорошо, но это не панацея. Тут нужен комплексный подход", — заявил собеседник Украина.ру.По словам военного обозревателя, система борьбы с дронами должна работать по полному циклу — от обнаружения до поражения. Сначала "Хорнет" нужно увидеть, а у каждого дрона есть свой специфический звук, по которому его можно распознать.Эти данные, пояснил Живов, должны быть обработаны через "цифру". Информация о том, что в воздухе "что-то прожужжало", обязана загрузиться в единую цифровую систему.Эксперт отметил, что без единой сети с искусственным интеллектом (ИИ) сейчас невозможно вести боевые действия против дронов. "Цифра, турели, РЛС, акустические комплексы, система управления боем – все это должно быть развернуто на всем протяжении зоны СВО и связано в единую сеть. А внутри этой единой сети должен работать искусственный интеллект, чтобы он определял и распределял задачи", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем" на сайте Украина.ру.Украина и Запад пиарят Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Подробнее про новые технологии в сфере ВПК — в материале "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

