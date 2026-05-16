Советская "Шилка" с современной РЛС может уничтожать дроны: Живов о простом и дешевом решении

Для борьбы с дронами "Хорнет" подходит даже старая советская зенитная установка "Шилка". Вьетнам её модернизировал — поставил современную РЛС и цифровые приборы — и теперь она успешно сбивает БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2026-05-16T04:45

Продолжая разговор о борьбе с дронами, эксперт предложил конкретное и доступное техническое решение. "Для этого подойдет и малое ПВО, и старые советские системы типа "Шилки". Не знаю, почему у нас не началась их модернизация и массовая поставка в армию", — заявил собеседник издания.Живов привел в пример успешный зарубежный опыт. "Хотя тот же Вьетнам свою "Шилку" модернизировал, поставил на нее современную РЛС и цифровые приборы. Ей сбивать дроны можно", — пояснил военный волонтер.Эксперт подчеркнул, что оставлять небо за противником на такой дальности недопустимо. "Отдавать воздух противнику на дальности в 100-200 километров ни в коем случае нельзя. Иначе вся наша военная и гражданская логистика перестанет работать", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия не победит в войне на Украине, пока не выстроит цифровую систему управления боем" на сайте Украина.ру.Украина и Запад пиарят Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Подробнее про новые технологии в сфере ВПК — в материале "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

