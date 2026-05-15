https://ukraina.ru/20260515/stavka-kotoraya-ne-sygrala-pochemu-sssr-priznal-izrail-pervym-1078803300.html

Ставка, которая не сыграла. Почему СССР признал Израиль первым

Ставка, которая не сыграла. Почему СССР признал Израиль первым - 15.05.2026 Украина.ру

Ставка, которая не сыграла. Почему СССР признал Израиль первым

15 мая 1948 года советское руководство приняло решение о фактическом признании только что появившегося на политической карте мира Государства Израиль. Немногим позднее – 18 мая того же года, СССР станет первой страной, признавшей Израиль де-юре

2026-05-15T08:00

2026-05-15T08:00

2026-05-15T11:04

история

история

ссср

палестина

израиль

лига наций

оон

1940-е

дипломатия

евреи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1078998297_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c02066b6bfb0188ed100db3e879e2bf3.jpg

Этот шаг для израильтян открыл возможность выстоять в полностью враждебном окружении. А Советскому Союзу он давал перспективу обретения если не союзника, то, по крайней мере, дружественно настроенного государства на Ближнем Востоке, который с 1938 года полностью находился в сфере влияния Запада.Спасительная настойчивостьПеренесёмся на сутки ранее, а именно во вторую половину дня пятницы 14 мая 1948 года.Остаётся три часа до зажигания субботних свечей и восемь часов до прекращения действия британского мандата в Палестине. В этот момент в помещении Тель-Авивского музея изобразительных искусств Давид Бен-Гурион под портретом основателя сионизма Теодора Герцля зачитывал Декларацию независимости Израиля. Подготовка и проведение мероприятия проводились в глубокой тайне, получившим пригласительные билеты на церемонию категорически запрещалось сообщать кому-либо об их наличии и даже отпечатанный в типографии текст Декларации пришлось доставить на попутной машине.К тому времени ситуация в Палестине сложилась критическая: война с арабами, несмотря на присутствие Великобритании, шла уже пять с половиной месяцев. Её началу послужила резолюция № 181 Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе бывшей подмандатной территории на арабское и еврейское государства, каждому из которых отводились по три сектора примерно равной площади: проведённые границы не удовлетворили ни одну из сторон, и конфликт вспыхнул практически в тот же день.В полночь 15 мая истекал мандат, выданный Великобритании уже прекратившей своё существование Лигой Наций, на управление Палестиной. Предложение о введении международной опеки под эгидой ООН как далёкое от реальности провалилось, а её инициаторы стали объектом обструкции, устроенное сочувствующими обоим сторонам противостояния. Сами же стороны полностью отрицали возможность урегулирования на основе консенсуса, и к этому моменту мы ещё вернёмся. Таким образом Палестина оказалась брошенной на произвол судьбы.В этих условиях победу как гарантию выживания могло обеспечить провозглашение независимости. Но даже здесь Бен-Гуриону пришлось преодолевать сопротивление значительной части членов Народного совета и Народного правительства, считавших этот шаг несвоевременным. И президент США Гарри Трумэн тоже просил, чтобы израильтяне повременили с таким решением. Тем не менее настойчивость Бен-Гуриона спасла ситуацию: происшедшее спустя три дня дипломатическое признание Тель-Авива Москвой в условиях начинавшейся Холодной войны резко изменило отношение сильных игроков мировой политики к новому государству. После этого Израиль получил нужную военную помощь, позволившую выиграть тяжелейшую войну с многократно превосходящими силами противника.Неизбежный конфликтНельзя сказать, что сионисты были первыми, кто выдвигал идею воссоздания еврейского государства в Палестине. До них, например, с таким предложением выступил русский император Александр I, видевший в этом возможность отвлечения внимания Блистательной Порты от европейского направления. Сионисты же этим преследовали две цели: противодействие ассимиляции и формирование единой еврейской нации.Насчёт первого: иудаизм обладает крайне сложной культовой практикой, следование которой возможно лишь в замкнутой общине с малым количеством "социальных лифтов". Оказывавшиеся вне такой общины очень скоро перенимали быт и обычаи окружающего населения часто делая выбор между жизненными перспективами и собственной идентичностью.Со вторым дело обстояло ещё хуже: евреев из разных регионов планеты не объединяло ничего, кроме религии. Например, бухарский, горский и европейский евреи, не зная никаких других языков, кроме собственных, при встрече могли изъясниться разве что на пальцах: у всех троих – совершенно разные языки и бытовая культура. Общий же для всех иврит являлся языком богослужебных книг и его использование в повседневной жизни ещё каких-нибудь полтора столетия назад категорически порицалось, да и вряд ли существовавший тогда понятийный аппарат мог обеспечить реальные потребности. Небезынтересно и то, что практически все труды основоположников сионизма написаны на выполнявших функцию лингва-франка немецком и русском языках: на последнем, например, создавал свои работы Владимир Жаботинский.Тезис о богоугодности диаспорального состояния активно поддерживал раввинат: раз Всевышний сам рассеял народ по странам и континентам, значит и соберёт в Палестине по своей воле. В связи с этим сионизм с его целями и задачами поначалу рассматривался верующими как богопротивная людская прихоть. В ответ на высказывания религиозных скептиков основоположник сионистского движения Теодор Герцль летом 1897 года заявил, что те евреи, которые хотят иметь своё государство, получат его через полвека, и ошибся в своём прогнозе всего на восемь месяцев.Экзистенциальность палестинского конфликта была предопределена, и идеологи сионизма в этом плане никаких иллюзий не строили: ничейных территорий на земном шаре уже не осталось. Особенно хорошо этот момент освещён в работах Владимира Жаботинского "О железной стене" и "Этика железной стены", написанных им более ста лет назад. Ему слово:"О добровольном примирении между палестинскими арабами и нами не может быть никакой речи, ни теперь, ни в пределах обозримого будущего. (...) Ни палестинским, ни остальным арабам мы никакой компенсации за Палестину предложить не можем. Поэтому добровольное соглашение немыслимо покуда есть у арабов хоть искра надежды избавиться от нас.(…) Живой народ идёт на уступки в таких огромных, фатальных вопросах только тогда, когда никакой надежды не осталось, когда в железной стене не видно больше ни одной лазейки. (…)Земля принадлежит не тем, у кого её слишком много, а тем, у кого её нет. Отчудить участок у народа-латифундиста для того, чтобы дать очаг народу-скитальцу, есть акт справедливости. Если народ-латифундист этого не хочет – что вполне естественно, – то его надо заставить. Правда, проводимая в жизнь силой, не перестаёт быть святой правдой".Поэтому понятно активное противодействие Лондона еврейскому переселению в Палестину: рост напряжённости в подмандатной территории ему был вовсе не нужен. В ответ прибывавшие шли на множество ухищрений начиная от нелегальной иммиграции до самозахватов земельных участков. Последнему способствовала доставшаяся от Блистательной Порты правовая норма, гласящая что построенное за одну ночь здание и огороженная вокруг него территория признаются состоявшейся собственностью: оставалось лишь заготовить нужное количество элементов быстровозводимых конструкций и мобилизовать людей на работу чтобы утром поставить представителей власти перед свершившимся фактом*.Говоря о противоборстве еврейских поселенцев с англичанами, стоит упомянуть и такой момент, как зарождение ближневосточного терроризма. Начальной точкой этого процесса можно считать 1936 год, когда руководством радикальной группировки "Иргун" было принято решение отвечать симметричными мерами на нападения арабов, а также репрессии со стороны британских властей.Несостоявшийся союзникПричины того, почему СССР в числе первых признал Израиль де-факто и первым – де-юре, заключаются в том, что после 1938 года сколько-нибудь дружественных к нам стран на Ближнем Востоке не осталось.В том году в Турции умер Ататюрк, стремившийся развивать добрососедские отношения с Советским Союзом, а сменивший его на посту генерал Исмет Инёню не скрывал прогерманских взглядов. С приходом к власти в Анкаре нового лидера советско-турецкие отношения охладели настолько что стороны вспомнили о взаимных территориальных претензиях, которые не в последнюю очередь стали причиной вступления Турции в НАТО.Тогда же на территории тоже дружественно настроенной к СССР Саудовской Аравии британские геологи обнаружили огромные запасы нефти. Лондон начал активную работу по вовлечению страны в свою сферу влияния и подстрекать саудитов к разрыву с Москвой. Повод нашёлся достаточно быстро: многолетний полпред СССР в Саудовской Аравии Карим Хакимов был отозван и репрессирован, чем и воспользовался король, явно с подачи англичан отказавшийся принимать верительные грамоты у новоназначенного главы диппредставительства.Лидеры остальных ближневосточных стран ориентировались в основном на Великобританию, а Сирия и Ливан – на Францию. В послевоенное время в регионе резко укрепилось влияние США, в том числе – и военное. Если учесть, что Ближний Восток мог служить плацдармом для агрессии против СССР на южном направлении**, то появление Израиля давало надежду значительно ослабить в Восточном Средиземноморье позиции наших геополитических оппонентов. А при должном уровне развития дружеских отношений и само расположение страны можно было использовать для контроля зоны Суэцкого канала – основного коридора поставок ближневосточной нефти в Европу, от которых та сильно зависела.Немаловажным моментом для СССР являлось и то, основная масса сионистов придерживалась левых убеждений: сионизм изначально тяготел к социал-демократам, а правое, называемое ещё ревизионистским, течение, представленное тем же Жаботинским, появилось намного позднее и до 1970-х годов большим политическим влиянием не пользовалось. Помимо этого, многие израильтяне являлись выходцами из Российской Империи, значительная их часть владела русским языком, обладала понятной для нас ментальностью, а также симпатизировала в той или иной мере нам.Признание Израиля Москвой вынудило Вашингтон прибегнуть к проверенной схеме "Финансовая помощь в обмен на политическую лояльность", которая безупречно сработала. Впрочем, тогда дипломатическое поражение СССР на Ближнем Востоке оказалось недолгим, но это уже другая история.* Забавно, что потом эту норму использовали крымские татары в украинском Крыму. И хотя об этой правовой норме в 1990-2000-х помнили только историки, она работала! – Ред.** В планах ядерной войны против СССР предполагалось использование американской авиацией британских авиабаз на Ближнем Востоке. – Ред.Существует стереотип, что Галичина была оплотом исключительно украинских правых сил, однако он не соответствует действительности. Подробнее - в материале Литературное объединение "Горно": реклама коммунизма во Львове 30-х годов без СМС и регистрации

https://ukraina.ru/20260303/1050031485.html

https://ukraina.ru/20251018/1021433832.html

https://ukraina.ru/20240503/1045796317.html

ссср

палестина

израиль

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, ссср, палестина, израиль, лига наций, оон, 1940-е, дипломатия, евреи, независимость, арабы, палестино-израильский конфликт, великобритания, украина.ру