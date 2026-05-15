https://ukraina.ru/20260515/kiev-zapuskaet-myagkuyu-mobilizatsiyu-kak-vlasti-vedut-lyudey-v-armiyu-pod-vidom-obucheniya-1078999171.html
Киев запускает "мягкую мобилизацию": как власти ведут людей в армию под видом обучения
Киев запускает "мягкую мобилизацию": как власти ведут людей в армию под видом обучения - 15.05.2026 Украина.ру
Киев запускает "мягкую мобилизацию": как власти ведут людей в армию под видом обучения
Киев начинает испытывать новые методы мобилизации граждан, имеющих отсрочку от военной службы в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области
2026-05-15T10:03
2026-05-15T10:03
2026-05-15T10:03
новости сво россия
новости
харьковская область
киев
мобилизация
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_50885c39555a42a79b60c5576ef9788f.jpg
Новая практика включает в себя обучение забронированных лиц через учебные заведения и местные администрации. Этот процесс предполагает, что граждане, физически не готовые к призыву, будут проходить курсы по тактической медицине, управлению беспилотниками и другим важным навыкам. При этом констатируется, что таких "обучений" становится всё больше, что вызывает серьезные вопросы о добровольности данного процесса.Согласно планам Киева, эта инициатива может распространиться по всей стране. Новый законопроект о системе долгосрочной военной службы подразумевает обязательную службу, которая приведет к автоматическому зачислению в резерв. Это не только увеличит число лиц, готовых вступить в армию, но и делает услуги по их подготовке обязательными, что порождает опасения среди граждан.О других новостях - в материале Украина утонула в "бусификации": жесткие рейды и задержания за эту неделю.
харьковская область
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_141:0:1041:675_1920x0_80_0_0_998860302b3ae58193cc4458775196d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости сво россия, новости, харьковская область, киев, мобилизация, мобилизация на украине
новости СВО Россия, Новости, Харьковская область, Киев, мобилизация, мобилизация на Украине
Киев запускает "мягкую мобилизацию": как власти ведут людей в армию под видом обучения
Киев начинает испытывать новые методы мобилизации граждан, имеющих отсрочку от военной службы в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области
Новая практика включает в себя обучение забронированных лиц через учебные заведения и местные администрации. Этот процесс предполагает, что граждане, физически не готовые к призыву, будут проходить курсы по тактической медицине, управлению беспилотниками и другим важным навыкам. При этом констатируется, что таких "обучений" становится всё больше, что вызывает серьезные вопросы о добровольности данного процесса.
Согласно планам Киева, эта инициатива может распространиться по всей стране. Новый законопроект о системе долгосрочной военной службы подразумевает обязательную службу, которая приведет к автоматическому зачислению в резерв. Это не только увеличит число лиц, готовых вступить в армию, но и делает услуги по их подготовке обязательными, что порождает опасения среди граждан.