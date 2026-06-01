Федерация шахмат России потребовала от санкций для главы украинской федерации за призывы бить по России
Федерация шахмат России потребовала от санкций для главы украинской федерации за призывы бить по России
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв заявил, что действия президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина, который с помощью спортивных символов призывает наносить удары по России. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Федерация шахмат России потребовала от санкций для главы украинской федерации за призывы бить по России

20:40 01.06.2026
 
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв заявил, что действия президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина, который с помощью спортивных символов призывает наносить удары по России. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Речь идёт об отстранении от должности и запрете на любую деятельность, связанную с шахматами.
Федерация шахмат России (ФШР) опубликовала заявление, в котором осудила поведение президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина.
В ФШР отметили, что Камышин, занимающий высокие посты в государственном управлении и имеющий прямое отношение к производству Украиной оружия и боеприпасов, ведёт Telegram-канал, содержащий множество публикаций, напрямую призывающих к ударам по российским городам, что влечёт гибель мирных жителей.
В одной из публикаций он сравнил богиню шахмат Каиссу с ракетами "Нептун", которые Вооружённые силы Украины применяют для ударов по российской территории.
ФШР призвала комиссию по этике FIDE обратить внимание на эти заявления и применить соответствующую санкцию — отстранение от должности или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок.
В марте 2025 года сообщалось о гибели в зоне специальной военной операции ещё одного украинского спортсмена — чемпиона страны по спортивному ориентированию и лёгкой атлетике Ореста Малованюка.
27-летний лейтенант ВСУ, командир разведгруппы "Гарт", был уничтожен 16 февраля.
Среди других украинских спортсменов, ликвидированных российскими силами, — вице-президент Федерации шахмат Украины Артём Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, призёр чемпионата Украины по тайскому боксу Егор Рябченко, чемпион Европы по боксу среди молодёжи Максим Галиничев и другие - Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию.
Украина.руУкраинаРоссияХарьковВооруженные силы УкраиныНовости
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
