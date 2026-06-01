https://ukraina.ru/20260601/tri-veschi-kotorye-neobkhodimy-chtoby-zaschitit-trassu-novorossiya-ot-ukrainskikh-dronov-1079638196.html

Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дронов

Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дронов - 01.06.2026 Украина.ру

Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дронов

Для того, чтобы решить проблему с украинскими беспилотниками, по мнению "Майора Биркина" - позывной одного из самых результативных операторов БПЛА - надо самим атаковать врага, а не сидеть в пассивной обороне

2026-06-01T12:46

2026-06-01T12:46

2026-06-01T14:11

эксклюзив

бпла

трасса "новороссия"

fpv-дрон

новороссия

днр

лнр

позывной "биркин"

александр чаленко

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079657250_0:349:3018:2047_1920x0_80_0_0_5a0b50cc6cf1a4263fcc99ffcf85cc1f.jpg

В последнюю неделю трасса "Новороссия" подвергается интенсивным атакам вражеских БПЛА, что ставит под вопрос снабжение всем необходимым, как воюющей армии, так и мирных жителей Крыма и новых территорий.Чтобы решить эту проблему, по мнению оператора БПЛА с позывным "Майор Биркин", воюющего с 2022 года, и на счету которого сотни подбитых вражеских объектов - надо реализовать три вещиПервая. Необходимо над всей трассой "Новороссия" и над всей трассой, ведущей из Донецка в Луганск, а также над всеми проблемными участками дорог, где движется российская техника, натянуть антидроновую сетку. Причем не в один уровень, а, как минимум, в два. Лучше всего – если есть возможность и деньги - в три-четыре уровня.Для этого нужно вдоль трасс установить каркасы буквой "П" в несколько рядов. Первый ряд маленький каркасов, который устанавливается непосредственно над трассой. Примерно 5 метров в ширину и 6 метров в высоту. Следующий "домик" (второй ряд каркасов, но уже побольше) - что-то вроде второго этажа - размером в 10 метров в ширину и 15 метров в высоту. Первый слой, второй слой – это как слои листьев в капусте. Только расстояние между слоями капусты примерно 10 метров.Да, это дорого, но в то же время надежно. Подбитая техника и бензовозы в совокупности стоят дороже. Такая конструкция будет работать и днем, и ночью, и в хорошую погоду, и в плохую, и в ветер, в дождь, в снег, в туман.При таком техническом решении человеческий фактор исключен или, во всяком случае, сведен к минимуму. Если бандеровский дрон вдруг пробьет один слой, то другой останется целым. И если вся трасса покроется в три-четыре слоя антидроновой сетки, то пробить такую защиту будет просто невозможно.Вообще любая брешь, проделанная в сетке, латается в течение получаса – часа группой, которая ее обслуживает, если, конечно, дело происходит днем, а не ночью. Просто поверх бреши накидывается другая сетка и закрепляется в определенных местах.Вторая. Это размещение на всей протяженности проблемной трассы Мобильных огневых групп (МОГ). Если трасса, в конце концов, будет затянута сетками, то мобильные огневые группы (стационарные посты) будут располагаться рядом. Расстояние между ними должно быть не больше километра. Мало того, такие же МОГи должны быть созданы и между охраняемой трассой и ЛБС. Причем, как считает Биркин, должна быть создана еще одна линия МОГов, дублирующая основную линию на трассе "Новороссия".У тех, кто занимается отслеживанием действий вражеских дронов, всегда рано или поздно возникает понимание того, каким путем идут дроны к нашим трассам, какие дроны задействованы врагом и так далее. По выявленному маршруту также должны быть размещены мобильные группы, оснащенные пулеметами, тепловизиром, специальными пушками, которые стреляют по целям специальными выстрелами, которые на определенном расстоянии взрываются и осколками поражают цель на довольно большое расстояние вокруг себя.Какое количество человек может быть привлечено к службе в МОГах, например, по трассе "Новороссия". Протяженность всей трассы от Ростова-на-Дону до Симферополя 630 км. Участок, который приходится на новые территории (ДНР, Запорожская и Херсонская области), составляет 390 км.В мобильной группе должно быть не меньше 4 человек (на всякий случай). Из расчета по одной группе на каждый километр, всего – 1560 человек. Понятно, что эти группы не могут наблюдать за противником 24/7. Если они будут работать по 12 часов в сутки, то через неделю от усталости они потеряют свою боеспособность. Если по 8 часов в сутки, то в сутки нужны три группы, а это уже 4 740 человек. Плюс командиры, в команду которых могут входить от 5 до 20 групп, плюс обслуживающий персонал, в итоге на трассу "Новороссия" нужно будет до 5000 человек. А если будет создана дублирующая линия, то количество бойцов увеличится вдвое.Третья. Группы операторов БПЛА, которые будут запускать в сторону бандеровских дронов либо свои FPV дроны либо дроны-ракеты.Они могут действовать с помощью дрона типа "Елка", который, правда, может бить только по низколетящим целям – он поднимается на высоту в 150 м, и летит не больше 250 м.Но есть более лучшее решение. Например, пользоваться дронами-ракетами "Архангел". Они летят максимально на высоту в 1 км и вбок на расстояние 5-10 км. РЛС засекает бандеровский дрон и передает координаты на планшет оператору БПЛА. Тот в свою очередь запускает дрон-ракету по летящей цели.Какое решение в итоге и как быстро будет принято командованием, пока не понятно, не понятно и то, в какие сроки оно будет реализовано. Ясно только одно: враг не должен иметь возможность перекрыть своими дронами логистику снабжения ни Крыма, ни новых территорий, тем более он не должен иметь возможности лишать армию ГСМ, боеприпасов, техники, продовольствия и возможности переброски личного состава.Нужна наступательная тактика, а не оборонительная, - считает Майор Биркин."И следующий, наверное, ключевой и основной момент: то, о чем я вам рассказал, это всё история про пассивную защиту. Находясь в защите, никогда нельзя победить врага. Помимо всех элементов защиты трассы, максимально нужно подключить информаторов, разведку и прочее, прочее, прочее, чтобы находить места запуска дронов, места производства именно тех БПЛА, которые сейчас атакуют наши трассы, и максимально наносить туда удары. Это необходимо и для того, чтобы сокращать количество операторов, которые могут запустить к нам все эти изделия. Надо наносить удары по центрам принятия решений и по тем людям, которые отдают команды запускать дроны, чтобы уничтожать нашу технику на трассах типа "Новороссии", - не сомневается Биркин.Также читайте статью Александра Чаленко о ситуации на дорогах на новых территориях Почему дроны ВСУ смогли перекрыть трассу "Новороссия" и как исправить ситуацию. Говорят эксперты

https://ukraina.ru/20260530/pochemu-drony-vsu-smogli-perekryt-trassu-novorossiya-i-kak-ispravit-situatsiyu-govoryat-eksperty-1079607214.html

https://ukraina.ru/20240903/1057186618.html

новороссия

днр

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, бпла, трасса "новороссия", fpv-дрон, новороссия, днр, лнр, позывной "биркин", александр чаленко, украина.ру