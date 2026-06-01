Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дронов
12:46 01.06.2026 (обновлено: 14:11 01.06.2026)
© РИА Новости . Александр Иванов
Для того, чтобы решить проблему с украинскими беспилотниками, по мнению "Майора Биркина" - позывной одного из самых результативных операторов БПЛА - надо самим атаковать врага, а не сидеть в пассивной обороне
В последнюю неделю трасса "Новороссия" подвергается интенсивным атакам вражеских БПЛА, что ставит под вопрос снабжение всем необходимым, как воюющей армии, так и мирных жителей Крыма и новых территорий.
Чтобы решить эту проблему, по мнению оператора БПЛА с позывным "Майор Биркин", воюющего с 2022 года, и на счету которого сотни подбитых вражеских объектов - надо реализовать три вещи
Первая. Необходимо над всей трассой "Новороссия" и над всей трассой, ведущей из Донецка в Луганск, а также над всеми проблемными участками дорог, где движется российская техника, натянуть антидроновую сетку. Причем не в один уровень, а, как минимум, в два. Лучше всего – если есть возможность и деньги - в три-четыре уровня.
Для этого нужно вдоль трасс установить каркасы буквой "П" в несколько рядов. Первый ряд маленький каркасов, который устанавливается непосредственно над трассой. Примерно 5 метров в ширину и 6 метров в высоту. Следующий "домик" (второй ряд каркасов, но уже побольше) - что-то вроде второго этажа - размером в 10 метров в ширину и 15 метров в высоту. Первый слой, второй слой – это как слои листьев в капусте. Только расстояние между слоями капусты примерно 10 метров.
Да, это дорого, но в то же время надежно. Подбитая техника и бензовозы в совокупности стоят дороже. Такая конструкция будет работать и днем, и ночью, и в хорошую погоду, и в плохую, и в ветер, в дождь, в снег, в туман.
При таком техническом решении человеческий фактор исключен или, во всяком случае, сведен к минимуму. Если бандеровский дрон вдруг пробьет один слой, то другой останется целым. И если вся трасса покроется в три-четыре слоя антидроновой сетки, то пробить такую защиту будет просто невозможно.
Вообще любая брешь, проделанная в сетке, латается в течение получаса – часа группой, которая ее обслуживает, если, конечно, дело происходит днем, а не ночью. Просто поверх бреши накидывается другая сетка и закрепляется в определенных местах.
Вторая. Это размещение на всей протяженности проблемной трассы Мобильных огневых групп (МОГ). Если трасса, в конце концов, будет затянута сетками, то мобильные огневые группы (стационарные посты) будут располагаться рядом. Расстояние между ними должно быть не больше километра. Мало того, такие же МОГи должны быть созданы и между охраняемой трассой и ЛБС. Причем, как считает Биркин, должна быть создана еще одна линия МОГов, дублирующая основную линию на трассе "Новороссия".
У тех, кто занимается отслеживанием действий вражеских дронов, всегда рано или поздно возникает понимание того, каким путем идут дроны к нашим трассам, какие дроны задействованы врагом и так далее. По выявленному маршруту также должны быть размещены мобильные группы, оснащенные пулеметами, тепловизиром, специальными пушками, которые стреляют по целям специальными выстрелами, которые на определенном расстоянии взрываются и осколками поражают цель на довольно большое расстояние вокруг себя.
Какое количество человек может быть привлечено к службе в МОГах, например, по трассе "Новороссия". Протяженность всей трассы от Ростова-на-Дону до Симферополя 630 км. Участок, который приходится на новые территории (ДНР, Запорожская и Херсонская области), составляет 390 км.
В мобильной группе должно быть не меньше 4 человек (на всякий случай). Из расчета по одной группе на каждый километр, всего – 1560 человек. Понятно, что эти группы не могут наблюдать за противником 24/7. Если они будут работать по 12 часов в сутки, то через неделю от усталости они потеряют свою боеспособность. Если по 8 часов в сутки, то в сутки нужны три группы, а это уже 4 740 человек. Плюс командиры, в команду которых могут входить от 5 до 20 групп, плюс обслуживающий персонал, в итоге на трассу "Новороссия" нужно будет до 5000 человек. А если будет создана дублирующая линия, то количество бойцов увеличится вдвое.
Третья. Группы операторов БПЛА, которые будут запускать в сторону бандеровских дронов либо свои FPV дроны либо дроны-ракеты.
Они могут действовать с помощью дрона типа "Елка", который, правда, может бить только по низколетящим целям – он поднимается на высоту в 150 м, и летит не больше 250 м.
Но есть более лучшее решение. Например, пользоваться дронами-ракетами "Архангел". Они летят максимально на высоту в 1 км и вбок на расстояние 5-10 км. РЛС засекает бандеровский дрон и передает координаты на планшет оператору БПЛА. Тот в свою очередь запускает дрон-ракету по летящей цели.
Какое решение в итоге и как быстро будет принято командованием, пока не понятно, не понятно и то, в какие сроки оно будет реализовано. Ясно только одно: враг не должен иметь возможность перекрыть своими дронами логистику снабжения ни Крыма, ни новых территорий, тем более он не должен иметь возможности лишать армию ГСМ, боеприпасов, техники, продовольствия и возможности переброски личного состава.
Нужна наступательная тактика, а не оборонительная, - считает Майор Биркин.
"И следующий, наверное, ключевой и основной момент: то, о чем я вам рассказал, это всё история про пассивную защиту. Находясь в защите, никогда нельзя победить врага. Помимо всех элементов защиты трассы, максимально нужно подключить информаторов, разведку и прочее, прочее, прочее, чтобы находить места запуска дронов, места производства именно тех БПЛА, которые сейчас атакуют наши трассы, и максимально наносить туда удары.
Это необходимо и для того, чтобы сокращать количество операторов, которые могут запустить к нам все эти изделия. Надо наносить удары по центрам принятия решений и по тем людям, которые отдают команды запускать дроны, чтобы уничтожать нашу технику на трассах типа "Новороссии", - не сомневается Биркин.
