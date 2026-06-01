Москва предупредила Вильнюс об уголовной ответственности за ликвидацию захоронений советских солдат
Москва предупредила Вильнюс об уголовной ответственности за ликвидацию захоронений советских солдат
Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте и заявило решительный протест в связи с планами литовских властей ликвидировать захоронение советских солдат и офицеров в городе Вевисе. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Москва предупредила Вильнюс об уголовной ответственности за ликвидацию захоронений советских солдат

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте и заявило решительный протест в связи с планами литовских властей ликвидировать захоронение советских солдат и офицеров в городе Вевисе. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
В Москве подчеркнули, что осквернение воинских захоронений является уголовным преступлением, а все лица, несущие ответственность, хорошо известны.
Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России, где ей заявили решительный протест из-за планов ликвидировать захоронение советских солдат и офицеров в городе Вевисе.
В российском дипломатическом ведомстве в очередной раз указали, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в Российской Федерации.
"Все лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны", — предупредили в ведомстве.
Неделей ранее бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что прибалтийские члены НАТО неспособны остановить украинские дроны.
По его словам, ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими беспилотниками, а Владимир Зеленский становится проблемой даже для своих самых преданных сторонников.
Служба внешней разведки России ранее обнародовала планы киевского режима атаковать российские объекты именно с территории Прибалтики — это позволит сократить время подлёта дронов и повысить точность ударов - Прибалтийские члены НАТО неспособны остановить БПЛА ВСУ.
