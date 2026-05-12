Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве переговорщика с Россией от ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил кандидатуру президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера как посредника в переговорах Европы и России, передает 12 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-12T08:57

"Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное - чтобы было политическое желание восстановить диалог", - сказал Песков.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.Позднее журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что правящая коалиция Германии, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), обсуждает возможность посредничества президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге Европы и России.О других событиях - в материале "Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией на сайте Украина.ру.

