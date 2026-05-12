https://ukraina.ru/20260512/budet-derzhatsya-za-kreslo-do-poslednego-kargin-pro-borbu-premera-britanii-za-vlast-1078838720.html

"Будет держаться за кресло до последнего": Каргин про борьбу премьера Британии за власть

"Будет держаться за кресло до последнего": Каргин про борьбу премьера Британии за власть - 12.05.2026 Украина.ру

"Будет держаться за кресло до последнего": Каргин про борьбу премьера Британии за власть

Поражение лейбористов на местных выборах в Британии не приведет к немедленной отставке премьер-министра. Кир Стармер намерен игнорировать призывы однопартийцев и продолжит борьбу за сохранение поста. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-05-12T11:04

2026-05-12T11:04

2026-05-12T11:24

новости

британия

сша

украина

кир стармер

александр каргин

украина.ру

ес

выборы

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052183_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ab2e3df3edc8f8a646adbe91b6e0ee63.jpg

Отвечая на вопрос о возможной отставке Кира Стармера после тяжелого поражения лейбористов, эксперт спрогнозировал развитие событий. "Я ожидаю, что Стармер никуда уходить не захочет, как он и заявил, и будет держаться за свое кресло до последнего", — заявил Каргин.Публицист провел историческую аналогию между британской и американской политическими системами. "Британская политическая система очень похожа на американскую. Формально партий может быть много, но по факту их две: в США — демократическая и республиканская, в Британии — лейбористы и консерваторы", — пояснил собеседник Украина.ру."Свойственная Британии историческая двухпартийная система сейчас терпит крах, потому что впервые две основные партии "на двоих" набрали меньше 40% голосов. При том, что обычно это было 60-70% и даже больше", — отметил эксперт.Резюмируя, политолог подчеркнул статус действующего премьера. "Кир Стармер, да, хотел [вернуться в ЕС]. Но он сейчас — "хромая утка"", — заявил Каргин. Он также выразил уверенность, что премьер сохранит пост. "Думаю, он удержится в кресле (думаю, так и будет)", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в Британии — в материале Татьяны Стоянович Лейбористы должны реформироваться. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании.

британия

сша

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, сша, украина, кир стармер, александр каргин, украина.ру, ес, выборы, главные новости, главное, великобритания