"Будет держаться за кресло до последнего": Каргин про борьбу премьера Британии за власть
Поражение лейбористов на местных выборах в Британии не приведет к немедленной отставке премьер-министра. Кир Стармер намерен игнорировать призывы однопартийцев и продолжит борьбу за сохранение поста. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
2026-05-12T11:04
11:04 12.05.2026 (обновлено: 11:24 12.05.2026)
Поражение лейбористов на местных выборах в Британии не приведет к немедленной отставке премьер-министра. Кир Стармер намерен игнорировать призывы однопартийцев и продолжит борьбу за сохранение поста. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Отвечая на вопрос о возможной отставке Кира Стармера после тяжелого поражения лейбористов, эксперт спрогнозировал развитие событий. "Я ожидаю, что Стармер никуда уходить не захочет, как он и заявил, и будет держаться за свое кресло до последнего", — заявил Каргин.
Публицист провел историческую аналогию между британской и американской политическими системами. "Британская политическая система очень похожа на американскую. Формально партий может быть много, но по факту их две: в США — демократическая и республиканская, в Британии — лейбористы и консерваторы", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Свойственная Британии историческая двухпартийная система сейчас терпит крах, потому что впервые две основные партии "на двоих" набрали меньше 40% голосов. При том, что обычно это было 60-70% и даже больше", — отметил эксперт.
Резюмируя, политолог подчеркнул статус действующего премьера. "Кир Стармер, да, хотел [вернуться в ЕС]. Но он сейчас — "хромая утка"", — заявил Каргин. Он также выразил уверенность, что премьер сохранит пост. "Думаю, он удержится в кресле (думаю, так и будет)", — заключил собеседник издания.