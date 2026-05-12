"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии
Результаты местных выборов в Британии показали рекордное разочарование избирателей в умеренных политических силах. Британцы хотят видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
2026-05-12T11:21
"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии

11:21 12.05.2026 (обновлено: 11:24 12.05.2026)
 
Результаты местных выборов в Британии показали рекордное разочарование избирателей в умеренных политических силах. Британцы хотят видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Комментируя итоги местных выборов в Великобритании, эксперт объяснил причины недовольства местного населения.

"Избиратели недовольны курсом правительства [премьер-министра Кира] Стармера: провалами в экономике и миграционной политике, ситуацией с безопасностью", — заявил Каргин.

Публицист привел примеры повседневной жизни в Соединенном Королевстве. "В Британии сейчас запредельный уровень преступности, особенно уличных краж. Население сталкивается в этом плане с такими вещами, которые, например, в Москве сложно представить", — рассказал собеседник Украина.ру.
Он отметил высокий уровень преступности. "Допустим, по лондонским улицам небезопасно ходить, листая смартфон, — его легко могут вырвать из рук, и никто даже не будет заниматься поиском преступника. То есть, нет безусловности наказания. Все эти вещи происходят в Британии в невероятных масштабах", — пояснил Каргин.
Политолог подчеркнул, что недовольство вызвано не только политикой правительства. "С другой стороны, результаты местных выборов говорят о том, что британцы в принципе устали от двухпартийной системы, действующей в стране", — отметил эксперт.
Он раскрыл запрос британского общества на перемены. "Люди желают видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Поэтому главный победитель на выборах — правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации в Британии — в материале Татьяны Стоянович Лейбористы должны реформироваться. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
