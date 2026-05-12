"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии

Результаты местных выборов в Британии показали рекордное разочарование избирателей в умеренных политических силах. Британцы хотят видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-05-12T11:21

Комментируя итоги местных выборов в Великобритании, эксперт объяснил причины недовольства местного населения. Публицист привел примеры повседневной жизни в Соединенном Королевстве. "В Британии сейчас запредельный уровень преступности, особенно уличных краж. Население сталкивается в этом плане с такими вещами, которые, например, в Москве сложно представить", — рассказал собеседник Украина.ру.Он отметил высокий уровень преступности. "Допустим, по лондонским улицам небезопасно ходить, листая смартфон, — его легко могут вырвать из рук, и никто даже не будет заниматься поиском преступника. То есть, нет безусловности наказания. Все эти вещи происходят в Британии в невероятных масштабах", — пояснил Каргин. Политолог подчеркнул, что недовольство вызвано не только политикой правительства. "С другой стороны, результаты местных выборов говорят о том, что британцы в принципе устали от двухпартийной системы, действующей в стране", — отметил эксперт.Он раскрыл запрос британского общества на перемены. "Люди желают видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Поэтому главный победитель на выборах — правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в Британии — в материале Татьяны Стоянович Лейбористы должны реформироваться. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании.

