https://ukraina.ru/20260512/zhelayut-videt-yarkikh-liderov-politolog-o-pobede-faradzha-i-zelenykh-na-vyborakh-v-britanii-1078840017.html
"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии
"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии - 12.05.2026 Украина.ру
"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии
Результаты местных выборов в Британии показали рекордное разочарование избирателей в умеренных политических силах. Британцы хотят видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
2026-05-12T11:21
2026-05-12T11:21
2026-05-12T11:24
новости
британия
великобритания
москва
александр каргин
украина.ру
главные новости
главное
выборы
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074935111_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15869982932144d3f2b50f22d928bf49.jpg
Комментируя итоги местных выборов в Великобритании, эксперт объяснил причины недовольства местного населения. Публицист привел примеры повседневной жизни в Соединенном Королевстве. "В Британии сейчас запредельный уровень преступности, особенно уличных краж. Население сталкивается в этом плане с такими вещами, которые, например, в Москве сложно представить", — рассказал собеседник Украина.ру.Он отметил высокий уровень преступности. "Допустим, по лондонским улицам небезопасно ходить, листая смартфон, — его легко могут вырвать из рук, и никто даже не будет заниматься поиском преступника. То есть, нет безусловности наказания. Все эти вещи происходят в Британии в невероятных масштабах", — пояснил Каргин. Политолог подчеркнул, что недовольство вызвано не только политикой правительства. "С другой стороны, результаты местных выборов говорят о том, что британцы в принципе устали от двухпартийной системы, действующей в стране", — отметил эксперт.Он раскрыл запрос британского общества на перемены. "Люди желают видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Поэтому главный победитель на выборах — правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в Британии — в материале Татьяны Стоянович Лейбористы должны реформироваться. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании.
британия
великобритания
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074935111_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_62a15aa1c0b60044866c83a7fe07f669.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, великобритания, москва, александр каргин, украина.ру, главные новости, главное, выборы, политика, лидер, эксперты, аналитики, аналитика, преступность
Новости, Британия, Великобритания, Москва, Александр Каргин, Украина.ру, Главные новости, главное, выборы, политика, лидер, эксперты, аналитики, Аналитика, преступность
"Желают видеть ярких лидеров": политолог о победе Фараджа и "зеленых" на выборах в Британии
11:21 12.05.2026 (обновлено: 11:24 12.05.2026)
Результаты местных выборов в Британии показали рекордное разочарование избирателей в умеренных политических силах. Британцы хотят видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Комментируя итоги местных выборов в Великобритании, эксперт объяснил причины недовольства местного населения.
"Избиратели недовольны курсом правительства [премьер-министра Кира] Стармера: провалами в экономике и миграционной политике, ситуацией с безопасностью", — заявил Каргин.
Публицист привел примеры повседневной жизни в Соединенном Королевстве. "В Британии сейчас запредельный уровень преступности, особенно уличных краж. Население сталкивается в этом плане с такими вещами, которые, например, в Москве сложно представить", — рассказал собеседник Украина.ру.
Он отметил высокий уровень преступности. "Допустим, по лондонским улицам небезопасно ходить, листая смартфон, — его легко могут вырвать из рук, и никто даже не будет заниматься поиском преступника. То есть, нет безусловности наказания. Все эти вещи происходят в Британии в невероятных масштабах", — пояснил Каргин.
Политолог подчеркнул, что недовольство вызвано не только политикой правительства. "С другой стороны, результаты местных выборов говорят о том, что британцы в принципе устали от двухпартийной системы, действующей в стране", — отметил эксперт.
Он раскрыл запрос британского общества на перемены. "Люди желают видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Поэтому главный победитель на выборах — правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа", — констатировал собеседник издания.