Еврокомиссия ищет, кто и чем будет вооружать Украину: чего ждать от новой "военной карты"

Еврокомиссия приступила к созданию "карты" военной помощи Киеву, пытаясь оценить, какие именно вооружения и в каком объеме готовы предоставить 27 стран Евросоюза. Как сообщает 12 мая издание Euractiv со ссылкой на информированные источники, ситуация складывается неоднозначная: свои обязательства подтвердили менее половины государств

2026-05-12T09:50

По данным издания, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс разослали союзникам соответствующие письма с просьбой определиться с вкладом в военную помощь киевскому режиму. Однако на данный момент ответили менее 13 стран из 27, что, как отмечается в публикации, оставляет общую картину довольно размытой.Ожидается, что детали этой "карты" будут предметно обсуждаться на заседании стран блока в Брюсселе 12 мая. Еврокомиссия пытается структурировать поставки и понять, готов ли Евросоюз компенсировать сокращение или полное прекращение помощи со стороны США.Напомним, в конце апреля Евросоюз одобрил масштабный кредит для Украины в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Из них €60 млрд предназначены для закупки вооружений, а €30 млрд — на покрытие бюджетных нужд страны. В текущем квартале Киев уже должен получить первую часть в €45 млрд.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что первый кредитный пакет пойдет на производство беспилотников непосредственно на территории Украины.При этом ранее появлялась информация, что ЕС может выдвинуть Киеву дополнительные требования для выдачи этого кредита, что вносит еще больше неопределенности в и без того непростую схему европейского финансирования украинской армии.Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.

