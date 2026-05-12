Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России
Грузинские власти открыто подтвердили, что с 2022 года западные кураторы оказывали на них давление с целью открытия "второго фронта" против Российской Федерации. Об этом 12 мая заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин, передают российские информационные агентства
2026-05-12T09:35
"Для западников же регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России, — подчеркнул дипломат. — В этом плане показательно публичное признание Тбилиси о том, что с 2022 года от него буквально требовали открытия "второго фронта" против Москвы".
По словам Калугина, подобные требования со стороны Запада демонстрируют истинное отношение к суверенитету стран региона, которые рассматриваются лишь как инструмент для сдерживания России.
Несмотря на деструктивную внешнюю повестку, российская сторона, как отметил директор департамента, продолжает кропотливую работу по постконфликтному урегулированию и восстановлению связей между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией.
Эта работа ведется в формате Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, где Москва выступает в роли одного из ключевых посредников и гарантов долгосрочного мира в регионе.
Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.