Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России - 12.05.2026 Украина.ру
Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России
Грузинские власти открыто подтвердили, что с 2022 года западные кураторы оказывали на них давление с целью открытия "второго фронта" против Российской Федерации. Об этом 12 мая заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин, передают российские информационные агентства
"Для западников же регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России, — подчеркнул дипломат. — В этом плане показательно публичное признание Тбилиси о том, что с 2022 года от него буквально требовали открытия "второго фронта" против Москвы".По словам Калугина, подобные требования со стороны Запада демонстрируют истинное отношение к суверенитету стран региона, которые рассматриваются лишь как инструмент для сдерживания России.Несмотря на деструктивную внешнюю повестку, российская сторона, как отметил директор департамента, продолжает кропотливую работу по постконфликтному урегулированию и восстановлению связей между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией.Эта работа ведется в формате Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, где Москва выступает в роли одного из ключевых посредников и гарантов долгосрочного мира в регионе.
Грузинские власти открыто подтвердили, что с 2022 года западные кураторы оказывали на них давление с целью открытия "второго фронта" против Российской Федерации. Об этом 12 мая заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин, передают российские информационные агентства
"Для западников же регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России, — подчеркнул дипломат. — В этом плане показательно публичное признание Тбилиси о том, что с 2022 года от него буквально требовали открытия "второго фронта" против Москвы".
По словам Калугина, подобные требования со стороны Запада демонстрируют истинное отношение к суверенитету стран региона, которые рассматриваются лишь как инструмент для сдерживания России.
Несмотря на деструктивную внешнюю повестку, российская сторона, как отметил директор департамента, продолжает кропотливую работу по постконфликтному урегулированию и восстановлению связей между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией.
Эта работа ведется в формате Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, где Москва выступает в роли одного из ключевых посредников и гарантов долгосрочного мира в регионе.
Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.
