https://ukraina.ru/20260512/gruziya-publichno-priznala-chto-zapad-treboval-ot-nee-otkrytiya-vtorogo-fronta-protiv-rossii-1078832311.html

Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России

Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России - 12.05.2026 Украина.ру

Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России

Грузинские власти открыто подтвердили, что с 2022 года западные кураторы оказывали на них давление с целью открытия "второго фронта" против Российской Федерации. Об этом 12 мая заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин, передают российские информационные агентства

2026-05-12T09:35

2026-05-12T09:35

2026-05-12T09:35

новости

россия

грузия

тбилиси

снг

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059461155_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_37bdedb24def493347ca39b61a29eb84.jpg

"Для западников же регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России, — подчеркнул дипломат. — В этом плане показательно публичное признание Тбилиси о том, что с 2022 года от него буквально требовали открытия "второго фронта" против Москвы".По словам Калугина, подобные требования со стороны Запада демонстрируют истинное отношение к суверенитету стран региона, которые рассматриваются лишь как инструмент для сдерживания России.Несмотря на деструктивную внешнюю повестку, российская сторона, как отметил директор департамента, продолжает кропотливую работу по постконфликтному урегулированию и восстановлению связей между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией.Эта работа ведется в формате Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, где Москва выступает в роли одного из ключевых посредников и гарантов долгосрочного мира в регионе.Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.

россия

грузия

тбилиси

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, грузия, тбилиси, снг, запад