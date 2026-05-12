https://ukraina.ru/20260512/evropa-sozrela-dlya-razgovora-ot-makrona-do-stubba--kto-zovet-rossiyu-za-stol-1078832471.html

Европа созрела для разговора: от Макрона до Стубба — кто зовет Россию за стол

Европа созрела для разговора: от Макрона до Стубба — кто зовет Россию за стол - 12.05.2026 Украина.ру

Европа созрела для разговора: от Макрона до Стубба — кто зовет Россию за стол

В Кремле заявили, что не видят проблемы в любой кандидатуре посредника для переговоров с Европой — будь то президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или кто-либо еще. Об этом 12 мая написало агентство РИА Новости

2026-05-12T09:20

2026-05-12T09:20

2026-05-12T09:20

новости

россия

германия

европа

владимир путин

дмитрий песков

ес

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073291638_0:89:3072:1816_1920x0_80_0_0_eca5420695dbaa7f01b7103dc864a6fc.jpg

"Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости, комментируя возможное назначение главы ФРГ посредником.Напомним, издание Spiegel ранее сообщило, что правящая коалиция Германии обсуждает возможность выдвинуть Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве переговорщика между Европой и Россией.В субботу, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин назвал предпочтительной кандидатурой для этой роли бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако глава государства подчеркнул: выбирать такого лидера должны сами европейцы.В Берлине, однако, к идее со Шредером отнеслись прохладно. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус не стал оценивать эту кандидатуру, но подтвердил готовность "евротройки" говорить с Москвой вместе с Вашингтоном.Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась категорически против, заявив, что не позволит "России назначать переговорщиков".Тем временем в европейских столицах все громче звучат призывы к возобновлению диалога. Глава Евросовета Антониу Кошта уже обсуждает эту тему с лидерами стран блока. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Москву своего советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер признал, что единственным решением украинского конфликта станет соглашение с Россией и что контакты нужны хотя бы для импорта энергоресурсов. С аналогичными заявлениями неоднократно выступал и президент Финляндии Александр Стубб, констатируя, что говорить с Москвой европейцам все равно придется.Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.

россия

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, европа, владимир путин, дмитрий песков, ес, украина-ес