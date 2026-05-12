Европа созрела для разговора: от Макрона до Стубба — кто зовет Россию за стол
В Кремле заявили, что не видят проблемы в любой кандидатуре посредника для переговоров с Европой — будь то президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или кто-либо еще. Об этом 12 мая написало агентство РИА Новости
Европа созрела для разговора: от Макрона до Стубба — кто зовет Россию за стол

09:20 12.05.2026
 
В Кремле заявили, что не видят проблемы в любой кандидатуре посредника для переговоров с Европой — будь то президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или кто-либо еще. Об этом 12 мая написало агентство РИА Новости
"Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости, комментируя возможное назначение главы ФРГ посредником.
Напомним, издание Spiegel ранее сообщило, что правящая коалиция Германии обсуждает возможность выдвинуть Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве переговорщика между Европой и Россией.
В субботу, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин назвал предпочтительной кандидатурой для этой роли бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако глава государства подчеркнул: выбирать такого лидера должны сами европейцы.
"Именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров", — отметил Путин, добавив, что посредник должен пользоваться доверием и не делать резких антироссийских заявлений.
В Берлине, однако, к идее со Шредером отнеслись прохладно. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус не стал оценивать эту кандидатуру, но подтвердил готовность "евротройки" говорить с Москвой вместе с Вашингтоном.
Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась категорически против, заявив, что не позволит "России назначать переговорщиков".
Тем временем в европейских столицах все громче звучат призывы к возобновлению диалога. Глава Евросовета Антониу Кошта уже обсуждает эту тему с лидерами стран блока.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Москву своего советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер признал, что единственным решением украинского конфликта станет соглашение с Россией и что контакты нужны хотя бы для импорта энергоресурсов.
С аналогичными заявлениями неоднократно выступал и президент Финляндии Александр Стубб, констатируя, что говорить с Москвой европейцам все равно придется.
Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
