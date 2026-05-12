Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/usilenie-udarov-vs-rf-lesnye-pozhary-i-katastroficheskoe-sokraschenie-muzhchin-chto-proiskhodit-v-chernigove-1078825413.html
Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове
Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове - 12.05.2026 Украина.ру
Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове
В Чернигове местные СМИ всё чаще пишут, что город становится прифронтовым, а саму область Киев может потерять, если российская армия решится еще более растянуть линию фронта.
2026-05-12T06:30
2026-05-12T06:30
чернигов
киев
россия
сбу
вооруженные силы украины
кабмин
эксклюзив
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038078425_3:67:1487:902_1920x0_80_0_0_cc78d54bea3aef40936ee03b554a43d1.jpg
Депутаты горсовета Чернигова на этой неделе даже приняли специальное обращение к Кабмину, чтобы город признали территорией, где ведутся боевые действия, что дает право на некоторые привилегии, в том числе и местным депутатам.Депутат горсовета Регина Гусак жалуется, что люди уезжают из Чернигова на запад страны или заграницу. В итоге, по ее словам, закрывается малый бизнес, закрываются предприятия, а работать зачастую некому. Ее коллега Владимир Коваленко тоже рассказывает, что в городе катастрофически не хватает водителей транспорта, но в этом, по его словам, виновата мобилизация.Однако, с другой стороны, статус территории, где ведутся боевые действия, имеет и ряд минусов – банки отказываются давать кредиты для бизнеса. Кроме того, депутаты отмечают, что перевозчики вообще часто отказываются везти грузы в Чернигов из-за проблем с безопасностью и отсутствием страхования для таких опасных территорий.Незадолго до перемирия Чернигов почти ежедневно подвергался ударам дронов. В частности "прилетело" по зданию областной прокуратуры. Пострадали три человека, получившие акуботравмы. Впрочем, за прокуроров Чернигова можно не беспокоится, они в беде не останутся. Начальник областной прокуратуры Сергей Дейнека, как сообщали на этой неделе местные СМИ, оказался одним из самых богатых прокуроров. Только официальной зарплаты он задекларировал более 3 миллионов гривен (6 млн.р.), а кроме того, около десятка объектов элитной недвижимости и автомобилей. Примечательно, что в декларации прокурора указаны также сотни тысяч гривен разных "подарков", которую доброжелатели, вероятно, по доброте душевной "дарили" богатому прокурору.В целом же украинские эксперты подсчитали, что за прошедший месяц в Чернигове было 90 воздушных тревог, тогда как в Киеве – 20.Частые удары приходятся в Чернигове и по объектам энергетической инфраструктуры. Однако более всего местных националистов тревожит новая линия обороны, которую спешно начали строить пару недель назад от Киева до Сум. Об этом, в частности, сообщил на днях начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко."Много сил и средств выделяются для того, чтобы эту линию построить в кратчайшие сроки. Чтобы не было неожиданности, и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству", - заявил Сиротенко.Однако за такой линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей, которую как бы "отдают" россиянам.Помимо усиления обстрелов в Черниговской области на днях начались масштабные лесные пожары. Площадь возгорания уже превысила 6000 гектаров. Из-за пожаров в области повысился радиационный фон – правда, из-за пожаров в районе зоны отчуждения в Чернобыле, где тоже горят леса, а тушить их некому.Тысячи абонентов оказались без света, так как огонь повредил энергетические объекты. Однако тушить пожары практически некому – многих пожарных и лесников мобилизовали в ВСУ.В итоге с огнем пока не удается справиться, хотя лесники и рапортуют, что пропахали 130 километров защитных полос. В ближайшие дни в регионе ожидается потепление до 27 градусов, что еще больше осложнит борьбу с пожарами.Черниговское СБУ тем временем взялась "шерстить" руководство ряда фермерских предприятий региона. Фермерам вменяют в вину бронирование мужчин от мобилизации. По данным СБУ, некоторые фермеры брали с "работников" 25-30 тысяч гривен. Местные паблики сообщают, что СБУ дали указание всеми правдами и неправдами сократить количество забронированных на 30-40%. Из этого следует, что тушить пожары, обрабатывать землю и чинить электрику будет некому.
чернигов
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038078425_0:0:1203:902_1920x0_80_0_0_409f38e835c6183d21a19f016a958d8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
чернигов, киев, россия, сбу, вооруженные силы украины, кабмин, эксклюзив, украина
Чернигов, Киев, Россия, СБУ, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Эксклюзив, Украина

Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове

06:30 12.05.2026
 
© commons.wikimedia.org / Лариса Дмитрієва
- РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© commons.wikimedia.org / Лариса Дмитрієва
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Чернигове местные СМИ всё чаще пишут, что город становится прифронтовым, а саму область Киев может потерять, если российская армия решится еще более растянуть линию фронта.
Депутаты горсовета Чернигова на этой неделе даже приняли специальное обращение к Кабмину, чтобы город признали территорией, где ведутся боевые действия, что дает право на некоторые привилегии, в том числе и местным депутатам.
Депутат горсовета Регина Гусак жалуется, что люди уезжают из Чернигова на запад страны или заграницу. В итоге, по ее словам, закрывается малый бизнес, закрываются предприятия, а работать зачастую некому. Ее коллега Владимир Коваленко тоже рассказывает, что в городе катастрофически не хватает водителей транспорта, но в этом, по его словам, виновата мобилизация.
Однако, с другой стороны, статус территории, где ведутся боевые действия, имеет и ряд минусов – банки отказываются давать кредиты для бизнеса. Кроме того, депутаты отмечают, что перевозчики вообще часто отказываются везти грузы в Чернигов из-за проблем с безопасностью и отсутствием страхования для таких опасных территорий.
Незадолго до перемирия Чернигов почти ежедневно подвергался ударам дронов. В частности "прилетело" по зданию областной прокуратуры. Пострадали три человека, получившие акуботравмы. Впрочем, за прокуроров Чернигова можно не беспокоится, они в беде не останутся. Начальник областной прокуратуры Сергей Дейнека, как сообщали на этой неделе местные СМИ, оказался одним из самых богатых прокуроров. Только официальной зарплаты он задекларировал более 3 миллионов гривен (6 млн.р.), а кроме того, около десятка объектов элитной недвижимости и автомобилей. Примечательно, что в декларации прокурора указаны также сотни тысяч гривен разных "подарков", которую доброжелатели, вероятно, по доброте душевной "дарили" богатому прокурору.
В целом же украинские эксперты подсчитали, что за прошедший месяц в Чернигове было 90 воздушных тревог, тогда как в Киеве – 20.
Частые удары приходятся в Чернигове и по объектам энергетической инфраструктуры. Однако более всего местных националистов тревожит новая линия обороны, которую спешно начали строить пару недель назад от Киева до Сум. Об этом, в частности, сообщил на днях начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.
"Много сил и средств выделяются для того, чтобы эту линию построить в кратчайшие сроки. Чтобы не было неожиданности, и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству", - заявил Сиротенко.
Однако за такой линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей, которую как бы "отдают" россиянам.
Помимо усиления обстрелов в Черниговской области на днях начались масштабные лесные пожары. Площадь возгорания уже превысила 6000 гектаров. Из-за пожаров в области повысился радиационный фон – правда, из-за пожаров в районе зоны отчуждения в Чернобыле, где тоже горят леса, а тушить их некому.
Тысячи абонентов оказались без света, так как огонь повредил энергетические объекты. Однако тушить пожары практически некому – многих пожарных и лесников мобилизовали в ВСУ.
В итоге с огнем пока не удается справиться, хотя лесники и рапортуют, что пропахали 130 километров защитных полос. В ближайшие дни в регионе ожидается потепление до 27 градусов, что еще больше осложнит борьбу с пожарами.
Черниговское СБУ тем временем взялась "шерстить" руководство ряда фермерских предприятий региона. Фермерам вменяют в вину бронирование мужчин от мобилизации. По данным СБУ, некоторые фермеры брали с "работников" 25-30 тысяч гривен. Местные паблики сообщают, что СБУ дали указание всеми правдами и неправдами сократить количество забронированных на 30-40%. Из этого следует, что тушить пожары, обрабатывать землю и чинить электрику будет некому.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЧерниговКиевРоссияСБУВооруженные силы УкраиныКабминЭксклюзивУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:55Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
07:27ПВО за ночь сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:10Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
07:00Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией
06:50Зачем Зеленскому дали гарантии безопасности и чем это закончится? Эксперты о тревожном будущем Украины
06:40От тарифных войн к "управляемой конкуренции". Стала известна повестка встречи Трампа и Си Цзиньпина
06:30Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове
06:20Не голод, но тревожно: почему западные СМИ не паникуют из-за растущих издержек аграриев
06:10Новый Бангладеш. На Украину надвигается демографическая катастрофа-2030 и полная замена населения
06:00Энергетические войны: Война в Иране истощает запасы нефти и ускоряет переход к возобновляемой энергетике
05:50Весь украинский фронт нужно закрыть "Панцирями", считает эксперт Юрков
05:30Война без людей: эксперт предупредил о тотальной автоматизации убийств
05:29Россия запуталась в ближнем зарубежье, считает политолог Геворгян
05:04Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых
05:00Европейцы ждут нового президента США, который поддержит Украину, считает политолог Дробницкий
04:47Иран отверг план США, поскольку он означал бы "подчинение чрезмерным требованиям"
04:23Германия и Украина будут делать дальнобойные БПЛА. События 11 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:48"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией
03:21Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ
02:34Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер
Лента новостейМолния