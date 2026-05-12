https://ukraina.ru/20260512/usilenie-udarov-vs-rf-lesnye-pozhary-i-katastroficheskoe-sokraschenie-muzhchin-chto-proiskhodit-v-chernigove-1078825413.html

Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове

Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове - 12.05.2026 Украина.ру

Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове

В Чернигове местные СМИ всё чаще пишут, что город становится прифронтовым, а саму область Киев может потерять, если российская армия решится еще более растянуть линию фронта.

2026-05-12T06:30

2026-05-12T06:30

2026-05-12T06:30

чернигов

киев

россия

сбу

вооруженные силы украины

кабмин

эксклюзив

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038078425_3:67:1487:902_1920x0_80_0_0_cc78d54bea3aef40936ee03b554a43d1.jpg

Депутаты горсовета Чернигова на этой неделе даже приняли специальное обращение к Кабмину, чтобы город признали территорией, где ведутся боевые действия, что дает право на некоторые привилегии, в том числе и местным депутатам.Депутат горсовета Регина Гусак жалуется, что люди уезжают из Чернигова на запад страны или заграницу. В итоге, по ее словам, закрывается малый бизнес, закрываются предприятия, а работать зачастую некому. Ее коллега Владимир Коваленко тоже рассказывает, что в городе катастрофически не хватает водителей транспорта, но в этом, по его словам, виновата мобилизация.Однако, с другой стороны, статус территории, где ведутся боевые действия, имеет и ряд минусов – банки отказываются давать кредиты для бизнеса. Кроме того, депутаты отмечают, что перевозчики вообще часто отказываются везти грузы в Чернигов из-за проблем с безопасностью и отсутствием страхования для таких опасных территорий.Незадолго до перемирия Чернигов почти ежедневно подвергался ударам дронов. В частности "прилетело" по зданию областной прокуратуры. Пострадали три человека, получившие акуботравмы. Впрочем, за прокуроров Чернигова можно не беспокоится, они в беде не останутся. Начальник областной прокуратуры Сергей Дейнека, как сообщали на этой неделе местные СМИ, оказался одним из самых богатых прокуроров. Только официальной зарплаты он задекларировал более 3 миллионов гривен (6 млн.р.), а кроме того, около десятка объектов элитной недвижимости и автомобилей. Примечательно, что в декларации прокурора указаны также сотни тысяч гривен разных "подарков", которую доброжелатели, вероятно, по доброте душевной "дарили" богатому прокурору.В целом же украинские эксперты подсчитали, что за прошедший месяц в Чернигове было 90 воздушных тревог, тогда как в Киеве – 20.Частые удары приходятся в Чернигове и по объектам энергетической инфраструктуры. Однако более всего местных националистов тревожит новая линия обороны, которую спешно начали строить пару недель назад от Киева до Сум. Об этом, в частности, сообщил на днях начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко."Много сил и средств выделяются для того, чтобы эту линию построить в кратчайшие сроки. Чтобы не было неожиданности, и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству", - заявил Сиротенко.Однако за такой линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей, которую как бы "отдают" россиянам.Помимо усиления обстрелов в Черниговской области на днях начались масштабные лесные пожары. Площадь возгорания уже превысила 6000 гектаров. Из-за пожаров в области повысился радиационный фон – правда, из-за пожаров в районе зоны отчуждения в Чернобыле, где тоже горят леса, а тушить их некому.Тысячи абонентов оказались без света, так как огонь повредил энергетические объекты. Однако тушить пожары практически некому – многих пожарных и лесников мобилизовали в ВСУ.В итоге с огнем пока не удается справиться, хотя лесники и рапортуют, что пропахали 130 километров защитных полос. В ближайшие дни в регионе ожидается потепление до 27 градусов, что еще больше осложнит борьбу с пожарами.Черниговское СБУ тем временем взялась "шерстить" руководство ряда фермерских предприятий региона. Фермерам вменяют в вину бронирование мужчин от мобилизации. По данным СБУ, некоторые фермеры брали с "работников" 25-30 тысяч гривен. Местные паблики сообщают, что СБУ дали указание всеми правдами и неправдами сократить количество забронированных на 30-40%. Из этого следует, что тушить пожары, обрабатывать землю и чинить электрику будет некому.

чернигов

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

чернигов, киев, россия, сбу, вооруженные силы украины, кабмин, эксклюзив, украина